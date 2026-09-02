ترامب على الدولار.. عملة جديدة تثير جدلًا قانونيًا

وخلال ولايته الثانية، تحدى مرارا الأعراف والطعون القانونية في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المؤسسات الأميركية، إذ أطلق اسمه على مركز كينيدي للفنون، وهدم الجناح الشرقي للبيت لإفساح المجال أمام إنشاء قاعة حفلات ، إلى جانب خطوات أخرى.

وتحمل العملة الجديدة صورة ترامب على أحد وجهيها، إلى جانب عبارتي "ليبرتي" و"إن غاد وي تراست"، كما تتضمّن التاريخين 1776-2026 لمناسبة مرور 250 عاما على استقلال .

أما الوجه الآخر فيحمل نسخة من الختم الرئاسي الأميركي، ويظهر نسرا قابضا على سهام وغصن زيتون، وتتوسطه درع تحمل الرقم 250.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن في أيار أن وزارته تدرس إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولارا تحمل صورة ترامب، لكنه أقرّ في حينه بأن خطوة من هذا النوع تتطلّب موافقة الكونغرس على تعديل القانون الذي يحظر وضع صور أشخاص أحياء على العملة.

وفي آذار، أعلنت الوزارة أن الأوراق النقدية الأميركية ستحمل قريبا توقيع ترامب، في سابقة أخرى لرئيس أميركي أثناء وجوده في المنصب.