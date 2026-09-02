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ترامب على الدولار.. عملة جديدة تثير جدلًا قانونيًا
ترامب على الدولار.. عملة جديدة تثير جدلًا قانونيًا
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ترامب على الدولار.. عملة جديدة تثير جدلًا قانونيًا

منوعات

2026-09-02 | 13:03
ترامب على الدولار.. عملة جديدة تثير جدلًا قانونيًا
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Aljadeed
ترامب على الدولار.. عملة جديدة تثير جدلًا قانونيًا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت الأربعاء عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة دونالد ترامب، في إطار حملة يقودها الرئيس لوضع بصمته على المؤسسات الوطنية.

وسُكّت العملات لمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وطُرح شريط يحتوي على 25 قطعة من فئة الدولار الواحد للبيع بسعر 61 دولارا، أي بزيادة قدرها 144% عن قيمتها، فيما عُرضت حقيبة تضم 100 قطعة بسعر 154,50 دولارا.

وفيما لم يكن واضحا لدى إعلان وزارة الخزانة عن الخطة ما إذا كانت العملات ستتمتع بقيمة نقدية أم ستكون تذكارية فقط، أوضحت دار السك الأميركية الأربعاء أن العملات ستكون قيد التداول.

ويخالف إصدار عملة تحمل صورة ترامب وتتمتع بقيمة نقدية قانونا اتحاديا ينص على عدم جواز ظهور أي رئيس أميركي على قيد الحياة على العملة الأميركية.

وخلال ولايته الثانية، تحدى ترامب مرارا الأعراف والطعون القانونية في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المؤسسات الأميركية، إذ أطلق اسمه على مركز كينيدي للفنون، وهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لإفساح المجال أمام إنشاء قاعة حفلات جديدة، إلى جانب خطوات أخرى.

وتحمل العملة الجديدة صورة ترامب على أحد وجهيها، إلى جانب عبارتي "ليبرتي" و"إن غاد وي تراست"، كما تتضمّن التاريخين 1776-2026 لمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة.

أما الوجه الآخر فيحمل نسخة من الختم الرئاسي الأميركي، ويظهر نسرا قابضا على سهام وغصن زيتون، وتتوسطه درع تحمل الرقم 250.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن في أيار أن وزارته تدرس إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولارا تحمل صورة ترامب، لكنه أقرّ في حينه بأن خطوة من هذا النوع تتطلّب موافقة الكونغرس على تعديل القانون الذي يحظر وضع صور أشخاص أحياء على العملة.

وفي آذار، أعلنت الوزارة أن الأوراق النقدية الأميركية ستحمل قريبا توقيع ترامب، في سابقة أخرى لرئيس أميركي أثناء وجوده في المنصب.

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