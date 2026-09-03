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مصادر أميركية لـ&quot;الجديد&quot;: المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان
مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان
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مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان

منوعات

2026-09-03 | 17:20
مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان
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Aljadeed
مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان

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كوكب الأرض مهدد.. ترقبوا الـ "نينيو"!
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05:54

كوكب الأرض مهدد.. ترقبوا الـ "نينيو"!

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الخميس، أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تكون الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أربعة عقود، متوقعةً أن تشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى شباط 2027.

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كوكب الأرض مهدد.. ترقبوا الـ "نينيو"!

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الخميس، أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تكون الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أربعة عقود، متوقعةً أن تشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى شباط 2027.

ترامب على الدولار.. عملة جديدة تثير جدلًا قانونيًا
2026-09-02

ترامب على الدولار.. عملة جديدة تثير جدلًا قانونيًا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت الأربعاء عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة دونالد ترامب، في إطار حملة يقودها الرئيس لوضع بصمته على المؤسسات الوطنية.

وسُكّت العملات لمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وطُرح شريط يحتوي على 25 قطعة من فئة الدولار الواحد للبيع بسعر 61 دولارا، أي بزيادة قدرها 144% عن قيمتها، فيما عُرضت حقيبة تضم 100 قطعة بسعر 154,50 دولارا.

وفيما لم يكن واضحا لدى إعلان وزارة الخزانة عن الخطة ما إذا كانت العملات ستتمتع بقيمة نقدية أم ستكون تذكارية فقط، أوضحت دار السك الأميركية الأربعاء أن العملات ستكون قيد التداول.

ويخالف إصدار عملة تحمل صورة ترامب وتتمتع بقيمة نقدية قانونا اتحاديا ينص على عدم جواز ظهور أي رئيس أميركي على قيد الحياة على العملة الأميركية.

2026-09-02

ترامب على الدولار.. عملة جديدة تثير جدلًا قانونيًا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت الأربعاء عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة دونالد ترامب، في إطار حملة يقودها الرئيس لوضع بصمته على المؤسسات الوطنية.

وسُكّت العملات لمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وطُرح شريط يحتوي على 25 قطعة من فئة الدولار الواحد للبيع بسعر 61 دولارا، أي بزيادة قدرها 144% عن قيمتها، فيما عُرضت حقيبة تضم 100 قطعة بسعر 154,50 دولارا.

وفيما لم يكن واضحا لدى إعلان وزارة الخزانة عن الخطة ما إذا كانت العملات ستتمتع بقيمة نقدية أم ستكون تذكارية فقط، أوضحت دار السك الأميركية الأربعاء أن العملات ستكون قيد التداول.

ويخالف إصدار عملة تحمل صورة ترامب وتتمتع بقيمة نقدية قانونا اتحاديا ينص على عدم جواز ظهور أي رئيس أميركي على قيد الحياة على العملة الأميركية.

"نستيقظ متعبين رغم النوم".. إليكم الأسباب
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2026-09-01

"نستيقظ متعبين رغم النوم".. إليكم الأسباب

قد يحصل الإنسان على ساعات نوم كافية، لكنه يستيقظ متعبا أو يواصل الشعور بانخفاض الطاقة طوال اليوم. وبينما يكون الإرهاق مؤقتا في كثير من الحالات، فإن استمراره من دون سبب واضح قد يرتبط بعوامل صحية أو بعادات يومية تحتاج إلى المراجعة.

2026-09-01

"نستيقظ متعبين رغم النوم".. إليكم الأسباب

قد يحصل الإنسان على ساعات نوم كافية، لكنه يستيقظ متعبا أو يواصل الشعور بانخفاض الطاقة طوال اليوم. وبينما يكون الإرهاق مؤقتا في كثير من الحالات، فإن استمراره من دون سبب واضح قد يرتبط بعوامل صحية أو بعادات يومية تحتاج إلى المراجعة.

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