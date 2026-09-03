أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت الأربعاء عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة دونالد ترامب، في إطار حملة يقودها الرئيس لوضع بصمته على المؤسسات الوطنية.



وسُكّت العملات لمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.



وطُرح شريط يحتوي على 25 قطعة من فئة الدولار الواحد للبيع بسعر 61 دولارا، أي بزيادة قدرها 144% عن قيمتها، فيما عُرضت حقيبة تضم 100 قطعة بسعر 154,50 دولارا.



وفيما لم يكن واضحا لدى إعلان وزارة الخزانة عن الخطة ما إذا كانت العملات ستتمتع بقيمة نقدية أم ستكون تذكارية فقط، أوضحت دار السك الأميركية الأربعاء أن العملات ستكون قيد التداول.



ويخالف إصدار عملة تحمل صورة ترامب وتتمتع بقيمة نقدية قانونا اتحاديا ينص على عدم جواز ظهور أي رئيس أميركي على قيد الحياة على العملة الأميركية.