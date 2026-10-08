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السعادة أقرب مما تتخيّل.. 7 عادات بسيطة قد تغيّر مزاجك!
السعادة أقرب مما تتخيّل.. 7 عادات بسيطة قد تغيّر مزاجك!
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السعادة أقرب مما تتخيّل.. 7 عادات بسيطة قد تغيّر مزاجك!

فن و منوعات

2026-10-08 | 13:08
السعادة أقرب مما تتخيّل.. 7 عادات بسيطة قد تغيّر مزاجك!
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السعادة أقرب مما تتخيّل.. 7 عادات بسيطة قد تغيّر مزاجك!

يعتقد كثيرون أن الشعور بالسعادة يتطلب تغييرات جذرية في الحياة، مثل الانتقال إلى وظيفة جديدة أو مدينة أخرى أو تغيير العلاقات الشخصية. لكن حتى عندما تحقق هذه الخطوات تحسناً في الحالة المزاجية، فإن أثرها الإيجابي قد يتلاشى أسرع مما يتوقع البعض.

وبحسب تقرير نشرته مجلة «فوربس» الأميركية، فإن السعادة ليست وجهة نهائية يصل إليها الإنسان، بل حالة يمكن تعزيزها من خلال ممارسات بسيطة ومتكررة.

وتشير دراسة نُشرت عام 2026 في دورية «Nature Human Behaviour» إلى أن ممارسات متنوعة لتعزيز الرفاه النفسي، مثل اليقظة الذهنية والتعاطف والنشاط البدني وتمارين علم النفس الإيجابي، يمكن أن تحقق فوائد متقاربة، دون تفوق واضح لإحداها على الأخرى.

كما أن اختيار الأنشطة المناسبة لكل شخص، والتنويع بينها، قد يساعدان على الاستمرار فيها. وفي هذا السياق، يستعرض التقرير 7 عادات أسبوعية بسيطة يمكن أن تسهم في تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالسعادة.

1. تحدث مع شخص لا تعرفه جيداً
خصص وقتاً لإجراء محادثة ودية مع جار أو زميل لا تتعامل معه كثيراً، أو حتى شخص تقابله خلال يومك. وتشير أبحاث العلاقات الاجتماعية العابرة إلى أن هذه التفاعلات البسيطة قد تحسن المزاج أكثر مما يتوقع الناس.

2. جرب نشاطاً لا تتقنه
اقضِ ساعة في تعلم مهارة جديدة، مثل العزف على آلة موسيقية أو ممارسة رياضة غير مألوفة. فالتجربة لا تتعلق بالإتقان، بل بالشعور بالتقدم واكتساب قدرات جديدة، وهو ما قد يعزز الثقة بالنفس.

3. أنفق مبلغاً بسيطاً على الآخرين
اشترِ قهوة لصديق أو قدم هدية رمزية لشخص قريب. وتشير أبحاث الإنفاق على الآخرين إلى أن هذه المبادرات الطوعية قد تعزز المشاعر الإيجابية، خصوصاً عندما يلمس الشخص أثرها في إسعاد الآخرين.

4. امشِ دون هاتف
خصص وقتاً للمشي دون اصطحاب هاتفك أو تحديد وجهة مسبقة. فقد يساعد الابتعاد المؤقت عن الشاشات والمشتتات الرقمية على تخفيف الضغط الذهني واستعادة التركيز.
بدلاً من الاكتفاء بالقول إنك تشعر بالسوء، حاول تحديد شعورك بدقة. هل أنت محبط أم خائب الأمل؟ قلق أم خائف؟ فالتمييز بين المشاعر قد يساعد على فهمها والتعامل معها بصورة أفضل.

6. استمتع بالتفاصيل الصغيرة
تناول قهوتك الصباحية أو وجبتك المفضلة دون الانشغال بالهاتف أو التلفزيون. فالتركيز على التجارب اليومية الممتعة يمنحك فرصة أكبر للاستمتاع بها، بدلاً من المرور عليها دون انتباه.

7. خطط لشيء تتطلع إليه
ضع في جدول الأسبوع المقبل نشاطاً بسيطاً يسعدك، مثل مشاهدة فيلم أو لقاء صديق. فمجرد انتظار تجربة ممتعة قد يمنحك شعوراً إيجابياً قبل حدوثها.

وفي النهاية، لا توجد عادة واحدة تضمن السعادة للجميع، لكن تجربة أنشطة متنوعة والمواظبة على ما يناسب الشخص قد تساعد على تحسين رفاهيته النفسية بمرور الوقت.

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