إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!

وأظهرت النتائج أن ممارسة التمرين مرة واحدة أسبوعيًا فقط أدّت أيضًا إلى انخفاض ضغط الانقباضي بمقدار 6.6 ملم زئبق مقارنة بالقياسات المسجّلة قبل بدء التجربة.

ونقل موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثين تأكيدهم أن ممارسة الحد الأدنى من هذه التمارين قد تحقق فوائد صحية ملموسة، ما يجعلها خيارًا عمليًا للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.

وأوضح الباحثون أن هذه التمارين قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مشددين على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للتحقق من النتائج.