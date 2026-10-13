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إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!
إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!
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إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!

منوعات

2026-10-13 | 05:58
إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!
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Aljadeed
إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!

توصلت دراسة علمية بريطانية إلى أن ممارسة التمارين متساوية القياس، مثل تمرين الاستناد إلى الحائط في وضعية الثبات، قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، حتى عند ممارستها مرة واحدة أسبوعيًا.

وتعتمد هذه التمارين على تثبيت الجسم في وضعية معينة مع شدّ العضلات لفترة محددة، بدلًا من أداء حركات متكررة لتقويتها.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعات بريطانية عدة، بينها كانتربري كرايست تشيرش وسانت ماري وكيل وكلية لندن الجامعية، 100 شخص بالغ، بمتوسط عمر بلغ 37 عامًا، لا يعانون من مشكلات في ضغط الدم.

وطلب الباحثون من 80 مشاركًا ممارسة تمرين الاستناد إلى الحائط ثلاث مرات أسبوعيًا. وبعد أربعة أسابيع، سجّل المشاركون انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 9.5 ملم زئبق مقارنة بالمجموعة التي لم تمارس هذه التمارين.

وأظهرت النتائج أن ممارسة التمرين مرة واحدة أسبوعيًا فقط أدّت أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6.6 ملم زئبق مقارنة بالقياسات المسجّلة قبل بدء التجربة.

ونقل موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثين تأكيدهم أن ممارسة الحد الأدنى من هذه التمارين قد تحقق فوائد صحية ملموسة، ما يجعلها خيارًا عمليًا للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.

وأوضح الباحثون أن هذه التمارين قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مشددين على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للتحقق من النتائج.

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