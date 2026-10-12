أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لا يعالجها معجون الأسنان.. ما سبب رائحة الفم المستمرة؟
لا يعالجها معجون الأسنان.. ما سبب رائحة الفم المستمرة؟
A-
A+

لا يعالجها معجون الأسنان.. ما سبب رائحة الفم المستمرة؟

فن و منوعات

2026-10-12 | 11:06
لا يعالجها معجون الأسنان.. ما سبب رائحة الفم المستمرة؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لا يعالجها معجون الأسنان.. ما سبب رائحة الفم المستمرة؟

قد يعاني بعض الأشخاص من رائحة فم كريهة ومستمرة رغم تنظيف أسنانهم بانتظام، وهو ما قد يشير إلى مشكلات صحية تتجاوز العناية اليومية بالفم.

وتشمل الأسباب المحتملة التهابات اللثة وتراكم البكتيريا على اللسان وبين الأسنان، فضلا عن جفاف الفم، الذي يساعد على تكاثر البكتيريا المسببة للروائح غير المرغوبة.

وقد ترتبط المشكلة أيضا بحالات صحية أخرى، بينها التهاب اللوزتين والارتجاع الحمضي.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بمراجعة طبيب الأسنان إذا استمرت الرائحة لأسابيع رغم اتباع إجراءات العناية المنزلية، خصوصا إذا صاحبها نزيف أو تورم في اللثة أو آلام بالأسنان.

وتشمل العناية تنظيف الأسنان واللثة بلطف مرتين يومياً لمدة دقيقتين بمعجون يحتوي على الفلورايد، وتنظيف المسافات بين الأسنان يومياً بالخيط أو الفرش المخصصة.

كما يُنصح بتنظيف اللسان برفق مرة يومياً، والعناية بأطقم الأسنان وإزالتها أثناء النوم.

وقد تساعد العلكة الخالية من السكر، بينما يسهم تجنب التدخين والإفراط في الكحول في تقليل مسببات الرائحة.

ولا يضمن إخفاء الرائحة بغسول الفم معالجة مصدرها. فقد تحتاج المشكلة إلى علاج تسوس أو التهاب لثة، أو تقييم سبب طبي آخر.

وتبقى مراجعة طبيب الأسنان الخطوة الأولى عند استمرار الرائحة، بدلاً من اللجوء إلى مضادات حيوية أو إجراءات جراحية دون تشخيص.
 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

هل تعرّضت للضرب؟ نادين الراسي ترد على الجدل حول الكدمات على يدها وتكشف ما حصل لـ "الجديد"
13:01

هل تعرّضت للضرب؟ نادين الراسي ترد على الجدل حول الكدمات على يدها وتكشف ما حصل لـ "الجديد"

بعد تداول لقطات أظهرت كدمات واضحة على يد الممثلة اللبنانية نادين الراسي، وأثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول احتمال تعرّضها للضرب، خرجت الراسي عن صمتها في تسجيل صوتي خاص لـ«الجديد»، كشفت فيه حقيقة هذه الكدمات وحسمت الجدل بشأن سبب ظهورها.

13:01

هل تعرّضت للضرب؟ نادين الراسي ترد على الجدل حول الكدمات على يدها وتكشف ما حصل لـ "الجديد"

بعد تداول لقطات أظهرت كدمات واضحة على يد الممثلة اللبنانية نادين الراسي، وأثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول احتمال تعرّضها للضرب، خرجت الراسي عن صمتها في تسجيل صوتي خاص لـ«الجديد»، كشفت فيه حقيقة هذه الكدمات وحسمت الجدل بشأن سبب ظهورها.

«أي اعتداء على أهلنا بيمسّنا كلنا».. معتصم النهار يتضامن مع السعودية والخليج
07:07

«أي اعتداء على أهلنا بيمسّنا كلنا».. معتصم النهار يتضامن مع السعودية والخليج

عبّر الفنان السوري معتصم النهار عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مؤكداً أن أمنها جزء من أمن الجميع، ورافضاً استهداف المدنيين تحت أي ذريعة.

07:07

«أي اعتداء على أهلنا بيمسّنا كلنا».. معتصم النهار يتضامن مع السعودية والخليج

عبّر الفنان السوري معتصم النهار عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مؤكداً أن أمنها جزء من أمن الجميع، ورافضاً استهداف المدنيين تحت أي ذريعة.

إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "
07:02

إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب الأحداث الأخيرة، ونشرت رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيها إلى حماية المملكة وكل من يعيش فيها

07:02

إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب الأحداث الأخيرة، ونشرت رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيها إلى حماية المملكة وكل من يعيش فيها

اخترنا لكم
هل تعرّضت للضرب؟ نادين الراسي ترد على الجدل حول الكدمات على يدها وتكشف ما حصل لـ "الجديد"
13:01
«أي اعتداء على أهلنا بيمسّنا كلنا».. معتصم النهار يتضامن مع السعودية والخليج
07:07
إليسا تتضامن مع السعودية: "الله يحمي المملكة وشعبها "
07:02
«عن ألف رجال».. أحلام تشيد بشجاعة عبير العجمي بعد مساعدتها المدنيين في مطار الملك خالد
06:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026