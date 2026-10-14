إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!

فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو بلغ 16.2 في المئة في الربع الأول، فيما تتوقع الشركة نمو إيراداتها بنسبة 11.7 في المئة خلال الربع الثالث.

كما أفادت وسائل إعلام بتراجع الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة، بعد سنوات من النمو المتواصل.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل لدى شركة "إي ماركتر" روس بينيس أن عمليات التسريح تُظهر أن كبرى شركات البث ليست بمنأى عن الركود والصعوبات المالية.

وأشار إلى أن نتفليكس، رغم استمرار توسعها في المجال الرياضي، تعمل على تقليص إنفاقها، في وقت باتت فيه الإيرادات تحظى بأهمية أكبر من زيادة أعداد المشتركين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سهم نتفليكس بنسبة 15 في المئة منذ بداية العام.