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إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!
إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!
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إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!

منوعات

2026-10-14 | 14:42
إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!
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Aljadeed
إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!

تعتزم منصة البث "نتفليكس" الاستغناء عن نحو ألف موظف، أي ما يعادل 6 في المئة من قوتها العاملة، في ظل تباطؤ نمو الشركة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تردّ الشركة بعد على طلب الوكالة التعليق على هذه المعلومات.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مذكرة داخلية للرئيسين التنفيذيين المشاركين للشركة، تيد ساراندوس وغريغ بيترز، تأكيدهما أن تحقيق مهمة نتفليكس المتمثلة في "تسلية العالم" يتطلب الانضباط في تحديد الأولويات المتعلقة بالموظفين والموارد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه نتفليكس تباطؤًا في معدلات النمو، بعدما رسّخت موقعها في صدارة سوق خدمات بث الفيديو.

فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو بلغ 16.2 في المئة في الربع الأول، فيما تتوقع الشركة نمو إيراداتها بنسبة 11.7 في المئة خلال الربع الثالث.

كما أفادت وسائل إعلام بتراجع الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة، بعد سنوات من النمو المتواصل.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل لدى شركة "إي ماركتر" روس بينيس أن عمليات التسريح تُظهر أن كبرى شركات البث ليست بمنأى عن الركود والصعوبات المالية.

وأشار إلى أن نتفليكس، رغم استمرار توسعها في المجال الرياضي، تعمل على تقليص إنفاقها، في وقت باتت فيه الإيرادات تحظى بأهمية أكبر من زيادة أعداد المشتركين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سهم نتفليكس بنسبة 15 في المئة منذ بداية العام.

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حذّر رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل ديميس هاسابيس الأربعاء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في حوادث أمنية "كبرى" خلال العامين المقبلين ما لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان سلامتها مع استمرار تطور قدراتها.

وخلال حديثه في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، وصف هاسابيس الحوادث الأخيرة بأنها "طلقات تحذيرية مبكرة" صادرة عن أنظمة "ليست قوية إلى هذا الحد بعد".

وقال "لذا فإن هذه الحوادث ليست كبيرة إلى هذا الحد"، محذرا من أنها "قد تصبح كذلك خلال العام المقبل أو العامين المقبلين إذا لم نبذل مزيدا من الجهود، سواء على مستوى القطاع ككل أو على مستوى الشركات والحكومات كل على حدة، لضمان أمن هذه الأنظمة".

وأثارت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي قلقا متزايدا بعدما تورطت نماذج طوّرتها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في حوادث أمنية خلال مراحل الاختبار، ما زاد الضغوط الداعية إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

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الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

حذّر رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل ديميس هاسابيس الأربعاء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في حوادث أمنية "كبرى" خلال العامين المقبلين ما لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان سلامتها مع استمرار تطور قدراتها.

وخلال حديثه في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، وصف هاسابيس الحوادث الأخيرة بأنها "طلقات تحذيرية مبكرة" صادرة عن أنظمة "ليست قوية إلى هذا الحد بعد".

وقال "لذا فإن هذه الحوادث ليست كبيرة إلى هذا الحد"، محذرا من أنها "قد تصبح كذلك خلال العام المقبل أو العامين المقبلين إذا لم نبذل مزيدا من الجهود، سواء على مستوى القطاع ككل أو على مستوى الشركات والحكومات كل على حدة، لضمان أمن هذه الأنظمة".

وأثارت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي قلقا متزايدا بعدما تورطت نماذج طوّرتها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في حوادث أمنية خلال مراحل الاختبار، ما زاد الضغوط الداعية إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

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إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!

توصلت دراسة علمية بريطانية إلى أن ممارسة التمارين متساوية القياس، مثل تمرين الاستناد إلى الحائط في وضعية الثبات، قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، حتى عند ممارستها مرة واحدة أسبوعيًا.

وتعتمد هذه التمارين على تثبيت الجسم في وضعية معينة مع شدّ العضلات لفترة محددة، بدلًا من أداء حركات متكررة لتقويتها.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعات بريطانية عدة، بينها كانتربري كرايست تشيرش وسانت ماري وكيل وكلية لندن الجامعية، 100 شخص بالغ، بمتوسط عمر بلغ 37 عامًا، لا يعانون من مشكلات في ضغط الدم.

وطلب الباحثون من 80 مشاركًا ممارسة تمرين الاستناد إلى الحائط ثلاث مرات أسبوعيًا. وبعد أربعة أسابيع، سجّل المشاركون انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 9.5 ملم زئبق مقارنة بالمجموعة التي لم تمارس هذه التمارين.

2026-10-13

إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!

توصلت دراسة علمية بريطانية إلى أن ممارسة التمارين متساوية القياس، مثل تمرين الاستناد إلى الحائط في وضعية الثبات، قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، حتى عند ممارستها مرة واحدة أسبوعيًا.

وتعتمد هذه التمارين على تثبيت الجسم في وضعية معينة مع شدّ العضلات لفترة محددة، بدلًا من أداء حركات متكررة لتقويتها.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعات بريطانية عدة، بينها كانتربري كرايست تشيرش وسانت ماري وكيل وكلية لندن الجامعية، 100 شخص بالغ، بمتوسط عمر بلغ 37 عامًا، لا يعانون من مشكلات في ضغط الدم.

وطلب الباحثون من 80 مشاركًا ممارسة تمرين الاستناد إلى الحائط ثلاث مرات أسبوعيًا. وبعد أربعة أسابيع، سجّل المشاركون انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 9.5 ملم زئبق مقارنة بالمجموعة التي لم تمارس هذه التمارين.

لا يعالجها معجون الأسنان.. ما سبب رائحة الفم المستمرة؟
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