أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
17 خطرًا تهدد العالم.. هل تواجه البشرية خطر الانقراض؟ تقرير علمي يحذّر
17 خطرًا تهدد العالم.. هل تواجه البشرية خطر الانقراض؟ تقرير علمي يحذّر
A-
A+

17 خطرًا تهدد العالم.. هل تواجه البشرية خطر الانقراض؟ تقرير علمي يحذّر

منوعات

2026-10-15 | 02:40
17 خطرًا تهدد العالم.. هل تواجه البشرية خطر الانقراض؟ تقرير علمي يحذّر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
17 خطرًا تهدد العالم.. هل تواجه البشرية خطر الانقراض؟ تقرير علمي يحذّر

حذّر تقييم علمي جديد نشرته مجلة "لانسيت" من 17 خطرًا قد تهدد مستقبل البشرية خلال العقود المقبلة،


 أبرزها اندلاع حرب نووية أو توظيف الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، بما في ذلك تطوير أسلحة بيولوجية قد تقود إلى عواقب كارثية تصل إلى انقراض البشر بحلول عام 2100.

وحددت لجنة "لانسيت" المعنية بالتهديدات العالمية للصحة في القرن الحادي والعشرين 17 خطرًا رئيسيًا من شأنها التأثير في صحة الإنسان وحياته خلال السنوات الـ75 المقبلة، تشمل تفاقم التغير المناخي، وتراجع المساعدات الدولية، وسوء تغذية الأطفال، وتلوث الهواء.

ورغم خطورة هذه التهديدات، أوضح الخبراء أن الغاية من التقييم ليست إثارة المخاوف، بل مساعدة الحكومات على تحديد المخاطر الأكثر إلحاحًا واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها قبل تحولها إلى أزمات واسعة النطاق.

ويضع معدّو التقرير الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والصراع النووي ضمن التهديدات القليلة التي قد تحمل احتمالًا، وإن كان ضئيلًا، لفناء البشرية خلال العقود المقبلة.

ففي حال اندلاع حرب نووية، قد تتصاعد كميات هائلة من الجسيمات إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي، ما يحجب جزءًا من أشعة الشمس ويُحدث اضطرابات حادة في إنتاج الغذاء، قد تصل تداعياتها إلى مجاعة واسعة النطاق.

أما الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي، فقد يتيح تطوير أسلحة بيولوجية قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبشرية.

وفي مقال افتتاحي نُشر بالتزامن مع التقييم، حذّرت"لانسيت" من حجم الدمار الذي قد تخلّفه هذه السيناريوهات في حال وقوعها، مؤكدة أن عواقبها المحتملة قد تكون كارثية على البشرية.

ولا تقتصر قائمة المخاطر التي حددتها اللجنة على التهديدات المرتبطة باحتمال انقراض البشر، بل تشمل أيضًا تلوث الهواء، ومقاومة مضادات الميكروبات، وسوء تغذية الأطفال، والتغير المناخي، والصراعات المسلحة التقليدية، وتراجع المساعدات الخارجية، وارتفاع استهلاك الكحول، وارتفاع ضغط الدم، وعدم المساواة في الدخل، وضعف التحصيل التعليمي، والأوبئة الناشئة طبيعيًا، والسمنة، واضطرابات الصحة النفسية، والتدخين، والمشكلات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، إلى جانب الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والصراع النووي.

واعتمدت اللجنة في تقييمها على مقياس "سنوات الحياة المصححة باحتساب العجز"، الذي يقيس سنوات الحياة الصحية المفقودة نتيجة المرض أو الإعاقة أو الوفاة المبكرة. واشترطت كذلك أن تكون المخاطر المدرجة قادرة على التسبب في خسائر كبيرة، مع وجود وسائل محتملة للحد من آثارها.

ومن المقرر عرض نتائج التقييم خلال القمة العالمية للصحة في برلين يوم الأحد، على أن تُحدّث القائمة سنويًا لمراجعة المخاطر المحددة وإضافة أي تهديدات جديدة تفرضها التطورات والمعطيات المستجدة.

ودعا معدّو التقرير الحكومات إلى تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لرصد المخاطر واستشرافها والوقاية منها والاستعداد لمواجهتها، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وتعزيز قدرات الأنظمة الصحية.

اقرأ ايضا في منوعات

إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!
14:42

إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!

تعتزم منصة البث "نتفليكس" الاستغناء عن نحو ألف موظف، أي ما يعادل 6 في المئة من قوتها العاملة، في ظل تباطؤ نمو الشركة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تردّ الشركة بعد على طلب الوكالة التعليق على هذه المعلومات.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مذكرة داخلية للرئيسين التنفيذيين المشاركين للشركة، تيد ساراندوس وغريغ بيترز، تأكيدهما أن تحقيق مهمة نتفليكس المتمثلة في "تسلية العالم" يتطلب الانضباط في تحديد الأولويات المتعلقة بالموظفين والموارد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه نتفليكس تباطؤًا في معدلات النمو، بعدما رسّخت موقعها في صدارة سوق خدمات بث الفيديو.

14:42

إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!

تعتزم منصة البث "نتفليكس" الاستغناء عن نحو ألف موظف، أي ما يعادل 6 في المئة من قوتها العاملة، في ظل تباطؤ نمو الشركة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تردّ الشركة بعد على طلب الوكالة التعليق على هذه المعلومات.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مذكرة داخلية للرئيسين التنفيذيين المشاركين للشركة، تيد ساراندوس وغريغ بيترز، تأكيدهما أن تحقيق مهمة نتفليكس المتمثلة في "تسلية العالم" يتطلب الانضباط في تحديد الأولويات المتعلقة بالموظفين والموارد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه نتفليكس تباطؤًا في معدلات النمو، بعدما رسّخت موقعها في صدارة سوق خدمات بث الفيديو.

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!
10:13

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

حذّر رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل ديميس هاسابيس الأربعاء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في حوادث أمنية "كبرى" خلال العامين المقبلين ما لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان سلامتها مع استمرار تطور قدراتها.

وخلال حديثه في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، وصف هاسابيس الحوادث الأخيرة بأنها "طلقات تحذيرية مبكرة" صادرة عن أنظمة "ليست قوية إلى هذا الحد بعد".

وقال "لذا فإن هذه الحوادث ليست كبيرة إلى هذا الحد"، محذرا من أنها "قد تصبح كذلك خلال العام المقبل أو العامين المقبلين إذا لم نبذل مزيدا من الجهود، سواء على مستوى القطاع ككل أو على مستوى الشركات والحكومات كل على حدة، لضمان أمن هذه الأنظمة".

وأثارت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي قلقا متزايدا بعدما تورطت نماذج طوّرتها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في حوادث أمنية خلال مراحل الاختبار، ما زاد الضغوط الداعية إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

10:13

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

حذّر رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل ديميس هاسابيس الأربعاء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في حوادث أمنية "كبرى" خلال العامين المقبلين ما لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان سلامتها مع استمرار تطور قدراتها.

وخلال حديثه في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، وصف هاسابيس الحوادث الأخيرة بأنها "طلقات تحذيرية مبكرة" صادرة عن أنظمة "ليست قوية إلى هذا الحد بعد".

وقال "لذا فإن هذه الحوادث ليست كبيرة إلى هذا الحد"، محذرا من أنها "قد تصبح كذلك خلال العام المقبل أو العامين المقبلين إذا لم نبذل مزيدا من الجهود، سواء على مستوى القطاع ككل أو على مستوى الشركات والحكومات كل على حدة، لضمان أمن هذه الأنظمة".

وأثارت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي قلقا متزايدا بعدما تورطت نماذج طوّرتها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في حوادث أمنية خلال مراحل الاختبار، ما زاد الضغوط الداعية إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!
2026-10-13

إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!

توصلت دراسة علمية بريطانية إلى أن ممارسة التمارين متساوية القياس، مثل تمرين الاستناد إلى الحائط في وضعية الثبات، قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، حتى عند ممارستها مرة واحدة أسبوعيًا.

وتعتمد هذه التمارين على تثبيت الجسم في وضعية معينة مع شدّ العضلات لفترة محددة، بدلًا من أداء حركات متكررة لتقويتها.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعات بريطانية عدة، بينها كانتربري كرايست تشيرش وسانت ماري وكيل وكلية لندن الجامعية، 100 شخص بالغ، بمتوسط عمر بلغ 37 عامًا، لا يعانون من مشكلات في ضغط الدم.

وطلب الباحثون من 80 مشاركًا ممارسة تمرين الاستناد إلى الحائط ثلاث مرات أسبوعيًا. وبعد أربعة أسابيع، سجّل المشاركون انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 9.5 ملم زئبق مقارنة بالمجموعة التي لم تمارس هذه التمارين.

2026-10-13

إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!

توصلت دراسة علمية بريطانية إلى أن ممارسة التمارين متساوية القياس، مثل تمرين الاستناد إلى الحائط في وضعية الثبات، قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، حتى عند ممارستها مرة واحدة أسبوعيًا.

وتعتمد هذه التمارين على تثبيت الجسم في وضعية معينة مع شدّ العضلات لفترة محددة، بدلًا من أداء حركات متكررة لتقويتها.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعات بريطانية عدة، بينها كانتربري كرايست تشيرش وسانت ماري وكيل وكلية لندن الجامعية، 100 شخص بالغ، بمتوسط عمر بلغ 37 عامًا، لا يعانون من مشكلات في ضغط الدم.

وطلب الباحثون من 80 مشاركًا ممارسة تمرين الاستناد إلى الحائط ثلاث مرات أسبوعيًا. وبعد أربعة أسابيع، سجّل المشاركون انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 9.5 ملم زئبق مقارنة بالمجموعة التي لم تمارس هذه التمارين.

اخترنا لكم
إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!
14:42
الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!
10:13
إليكم تمرينًا بسيطًا قد يساعد على خفض ضغط الدم!
2026-10-13
لا يعالجها معجون الأسنان.. ما سبب رائحة الفم المستمرة؟
2026-10-12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026