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الأرض تتسارع.. هل نفقد ثانية من الزمن؟
الأرض تتسارع.. هل نفقد ثانية من الزمن؟
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الأرض تتسارع.. هل نفقد ثانية من الزمن؟

منوعات

2026-10-15 | 05:58
الأرض تتسارع.. هل نفقد ثانية من الزمن؟
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الأرض تتسارع.. هل نفقد ثانية من الزمن؟

تستعد الجهات الدولية المسؤولة عن ضبط التوقيت العالمي لمناقشة مستقبل "الثانية الكبيسة" في خطوة قد تنهي نظاما استخدم لأكثر من نصف قرن لمواءمة الساعات الذرية مع دوران الأرض.


ويبحث المؤتمر العام للأوزان والمقاييس المنعقد في مدينة فرساي الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 15 تشرين الأول 2026 إجراءات جديدة لضمان استقرار التوقيت العالمي المنسق، بعدما تسببت التعديلات الزمنية المفاجئة في مشكلات تقنية لبعض الأنظمة الرقمية.

ومنذ عام 1972، أضيفت 27 ثانية كبيسة، كانت آخرها عام 2016، وتبرز المشكلة لأن الساعات الذرية تحافظ على دقة استثنائية، بينما تتغير سرعة دوران الأرض بفعل عوامل طبيعية متعددة.

وكان المؤتمر قد قرر عام 2022 الاستغناء عن نظام الثواني الكبيسة بحلول 2035، لكن تسارع دوران الأرض خلال السنوات الأخيرة أثار احتمال الحاجة إلى حذف ثانية كاملة للمرة الأولى، وهو إجراء غير مسبوق.

وتتضمن المقترحات السماح بتراكم الفارق بين التوقيت الذري ودوران الأرض لفترة أطول بدل إجراء تعديلات متكررة.

وقد يؤجل ذلك الحاجة إلى تصحيح كبير للتوقيت لقرون طويلة، وربما لنحو ألف عام، دون أن يعني اختفاء الحاجة إلى ضبط الوقت نهائيا.

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إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!
14:42

إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!

تعتزم منصة البث "نتفليكس" الاستغناء عن نحو ألف موظف، أي ما يعادل 6 في المئة من قوتها العاملة، في ظل تباطؤ نمو الشركة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تردّ الشركة بعد على طلب الوكالة التعليق على هذه المعلومات.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مذكرة داخلية للرئيسين التنفيذيين المشاركين للشركة، تيد ساراندوس وغريغ بيترز، تأكيدهما أن تحقيق مهمة نتفليكس المتمثلة في "تسلية العالم" يتطلب الانضباط في تحديد الأولويات المتعلقة بالموظفين والموارد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه نتفليكس تباطؤًا في معدلات النمو، بعدما رسّخت موقعها في صدارة سوق خدمات بث الفيديو.

14:42

إذا كانت وظيفتك مهددة.. فلا تحزن حتى نتفليكس تسرّح موظفيها!

تعتزم منصة البث "نتفليكس" الاستغناء عن نحو ألف موظف، أي ما يعادل 6 في المئة من قوتها العاملة، في ظل تباطؤ نمو الشركة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تردّ الشركة بعد على طلب الوكالة التعليق على هذه المعلومات.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مذكرة داخلية للرئيسين التنفيذيين المشاركين للشركة، تيد ساراندوس وغريغ بيترز، تأكيدهما أن تحقيق مهمة نتفليكس المتمثلة في "تسلية العالم" يتطلب الانضباط في تحديد الأولويات المتعلقة بالموظفين والموارد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه نتفليكس تباطؤًا في معدلات النمو، بعدما رسّخت موقعها في صدارة سوق خدمات بث الفيديو.

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!
10:13

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

حذّر رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل ديميس هاسابيس الأربعاء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في حوادث أمنية "كبرى" خلال العامين المقبلين ما لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان سلامتها مع استمرار تطور قدراتها.

وخلال حديثه في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، وصف هاسابيس الحوادث الأخيرة بأنها "طلقات تحذيرية مبكرة" صادرة عن أنظمة "ليست قوية إلى هذا الحد بعد".

وقال "لذا فإن هذه الحوادث ليست كبيرة إلى هذا الحد"، محذرا من أنها "قد تصبح كذلك خلال العام المقبل أو العامين المقبلين إذا لم نبذل مزيدا من الجهود، سواء على مستوى القطاع ككل أو على مستوى الشركات والحكومات كل على حدة، لضمان أمن هذه الأنظمة".

وأثارت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي قلقا متزايدا بعدما تورطت نماذج طوّرتها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في حوادث أمنية خلال مراحل الاختبار، ما زاد الضغوط الداعية إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

10:13

الذكاء الاصطناعي يهدد بكوارث أمنية كبرى.. وتحذير من العامين المقبلين!

حذّر رئيس مجلس إدارة شركة "ديب مايند" التابعة لغوغل ديميس هاسابيس الأربعاء من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في حوادث أمنية "كبرى" خلال العامين المقبلين ما لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان سلامتها مع استمرار تطور قدراتها.

وخلال حديثه في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبلن، وصف هاسابيس الحوادث الأخيرة بأنها "طلقات تحذيرية مبكرة" صادرة عن أنظمة "ليست قوية إلى هذا الحد بعد".

وقال "لذا فإن هذه الحوادث ليست كبيرة إلى هذا الحد"، محذرا من أنها "قد تصبح كذلك خلال العام المقبل أو العامين المقبلين إذا لم نبذل مزيدا من الجهود، سواء على مستوى القطاع ككل أو على مستوى الشركات والحكومات كل على حدة، لضمان أمن هذه الأنظمة".

وأثارت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي قلقا متزايدا بعدما تورطت نماذج طوّرتها شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في حوادث أمنية خلال مراحل الاختبار، ما زاد الضغوط الداعية إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

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