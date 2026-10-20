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لكل طفل أميركي سهم في &quot;سبايس إكس&quot;.. مفاجأة من إيلون ماسك!
لكل طفل أميركي سهم في "سبايس إكس".. مفاجأة من إيلون ماسك!
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لكل طفل أميركي سهم في "سبايس إكس".. مفاجأة من إيلون ماسك!

منوعات

2026-10-20 | 02:55
لكل طفل أميركي سهم في "سبايس إكس".. مفاجأة من إيلون ماسك!
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Aljadeed
لكل طفل أميركي سهم في "سبايس إكس".. مفاجأة من إيلون ماسك!

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك الاثنين أنه سيمنح كل طفل في الولايات المتحدة حصة في شركة "سبايس أكس" التابعة له.

وقال أغنى رجل في العالم في منشور عبر إكس "العام المقبل، سأمنح سهما من حصتي في شركة سبايس إكس لكل طفل في الولايات المتحدة"، مضيفا "ستكون هذه واحدة من بين العديد من الخطوات" المستقبلية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل حول آلية تطبيق المبادرة.

ويبلغ عدد الأطفال دون سن الثانية عشرة في الولايات المتحدة نحو 73 مليونا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي لعام 2024. وبحسب مجلة فوربس، يملك ماسك 38 في المئة من أسهم شركة "سبايس إكس".

وتأتي تصريحات ماسك بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنح كل بالغ أميركي مبلغ 5 آلاف دولار في حال نجاح حزبه بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.

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