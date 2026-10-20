وفاة ساهارا راي حبيبة جاستن بيبر السابقة عن 34 عامًا بعد أشهر من إنجاب طفلتها الأولى

وأعلنت عائلة ساهارا راي وفاتها 18 أكتوبر 2026، مؤكدةً في تصريح لموقع TMZ أنها فارقت الحياة داخل المستشفى، محاطةً بأفراد عائلتها الذين كانوا إلى جانبها في لحظاتها ، من دون السبب الرسمي للوفاة حتى الآن.

وكانت الراحلة قد واجهت مشكلات صحية خطيرة، كشفت تفاصيلها خلال عام 2024، بعدما تحدثت عن إصابتها بمتلازمة غيلان باريه، وهي اضطراب مناعي نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي الأعصاب، ما قد يؤدي إلى ضعف العضلات والتنميل والشلل.

وأوضحت راي، في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق تيك توك، أنها عانت شللًا جزئيًا في ساقيها وصعوبة شديدة في المشي، وذلك بعد تعرضها لحادث سير خطير. ومع ذلك، لم تؤكد عائلتها وجود أي ارتباط بين حالتها الصحية السابقة ووفاتها.

وتزداد مأساوية الخبر مع رحيلها بعد أقل من عام على إنجاب طفلتها الأولى «سنو» في يناير الماضي، إذ كانت قد شاركت متابعيها لحظات من حملها واستعداداتها للولادة، معبّرةً عن سعادتها بدخول مرحلة الأمومة.

وفي آخر منشور لها على ، خلال يوليو الماضي، نشرت صورًا لطفلتها ووصفتها بأنها «كل قلبي»، في كلمات أعاد المتابعون تداولها بعد إعلان وفاتها.

وعقب انتشار الخبر، حرص عدد من أصدقائها على نعيها عبر ، مستذكرين طيبتها وشخصيتها المحبوبة، وموجّهين رسائل المواساة إلى عائلتها.

يُذكر أن ساهارا راي، ابنة راكب الأمواج الأسترالي الشهير راي، حققت شهرة في مجال عرض الأزياء وتصميم ملابس السباحة، كما تصدرت عناوين الصحافة العالمية عام 2016 بعدما شوهدت برفقة جاستن بيبر خلال عطلة في هاواي، ما أثار آنذاك تكهنات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.