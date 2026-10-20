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وفاة ساهارا راي حبيبة جاستن بيبر السابقة عن 34 عامًا بعد أشهر من إنجاب طفلتها الأولى
وفاة ساهارا راي حبيبة جاستن بيبر السابقة عن 34 عامًا بعد أشهر من إنجاب طفلتها الأولى
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وفاة ساهارا راي حبيبة جاستن بيبر السابقة عن 34 عامًا بعد أشهر من إنجاب طفلتها الأولى

فن و منوعات

2026-10-20 | 03:17
وفاة ساهارا راي حبيبة جاستن بيبر السابقة عن 34 عامًا بعد أشهر من إنجاب طفلتها الأولى
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Aljadeed
وفاة ساهارا راي حبيبة جاستن بيبر السابقة عن 34 عامًا بعد أشهر من إنجاب طفلتها الأولى

توفيت عارضة الأزياء الأسترالية ساهارا راي، التي ارتبط اسمها سابقًا بالنجم العالمي جاستن بيبر، عن عمر ناهز 34 عامًا، في خبر أثار حزن أصدقائها ومتابعيها، خصوصًا أن رحيلها جاء بعد أشهر قليلة من استقبال طفلتها الأولى، وسط تساؤلات بشأن سبب وفاتها.

وأعلنت عائلة ساهارا راي وفاتها يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، مؤكدةً في تصريح لموقع TMZ أنها فارقت الحياة داخل المستشفى، محاطةً بأفراد عائلتها الذين كانوا إلى جانبها في لحظاتها الأخيرة، من دون الكشف عن السبب الرسمي للوفاة حتى الآن.

وكانت الراحلة قد واجهت مشكلات صحية خطيرة، كشفت تفاصيلها خلال عام 2024، بعدما تحدثت عن إصابتها بمتلازمة غيلان باريه، وهي اضطراب مناعي نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي الأعصاب، ما قد يؤدي إلى ضعف العضلات والتنميل والشلل.

وأوضحت راي، في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق تيك توك، أنها عانت شللًا جزئيًا في ساقيها وصعوبة شديدة في المشي، وذلك بعد تعرضها لحادث سير خطير. ومع ذلك، لم تؤكد عائلتها وجود أي ارتباط بين حالتها الصحية السابقة ووفاتها.

وتزداد مأساوية الخبر مع رحيلها بعد أقل من عام على إنجاب طفلتها الأولى «سنو» في يناير الماضي، إذ كانت قد شاركت متابعيها لحظات من حملها واستعداداتها للولادة، معبّرةً عن سعادتها بدخول مرحلة الأمومة.

وفي آخر منشور لها على إنستغرام، خلال يوليو الماضي، نشرت صورًا لطفلتها ووصفتها بأنها «كل قلبي»، في كلمات أعاد المتابعون تداولها بعد إعلان وفاتها.

وعقب انتشار الخبر، حرص عدد من أصدقائها على نعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين طيبتها وشخصيتها المحبوبة، وموجّهين رسائل المواساة إلى عائلتها.

يُذكر أن ساهارا راي، ابنة راكب الأمواج الأسترالي الشهير توني راي، حققت شهرة في مجال عرض الأزياء وتصميم ملابس السباحة، كما تصدرت عناوين الصحافة العالمية عام 2016 بعدما شوهدت برفقة جاستن بيبر خلال عطلة في هاواي، ما أثار آنذاك تكهنات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

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