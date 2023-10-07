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اليكم حقيقة انفصال شيري عادل عن زوجها طارق صبري
اليكم حقيقة انفصال شيري عادل عن زوجها طارق صبري
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اليكم حقيقة انفصال شيري عادل عن زوجها طارق صبري

فن

2023-10-07 | 03:36
اليكم حقيقة انفصال شيري عادل عن زوجها طارق صبري
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Aljadeed
اليكم حقيقة انفصال شيري عادل عن زوجها طارق صبري

علق الفنان المصري طارق صبري على شائعات انفصاله عن زوجته الممثلة المصرية شيري عادل، بعد قيام الأخيرة بحذف الصور التي تجمعهما على حسابها عبر إنستغرام، رغم أنها ما زالت تتابعه على التطبيق ذاته.


وفي التفاصيل، نفى طارق هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مشيرا، في تصريحات لصحف محلية، إلى أن سبب حذف الصور كان نتيجة مشكلة في حسابها، معلقا: "الله يهدي اللي بيطلع شائعات".
وفوجئ الجمهور بحذف صور النجمين المصريين رغم العلاقة الزوجية المميزة التي طالما تغنّت بها شيري في تصريحاتها الصحافية، وهو ما أثار شائعات حول انفصالهما قبل أن يحسم صبري الأمر.
 

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