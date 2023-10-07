اليكم حقيقة انفصال شيري عادل عن زوجها طارق صبري

وفي التفاصيل، نفى طارق هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مشيرا، في تصريحات لصحف محلية، إلى أن سبب حذف الصور كان نتيجة مشكلة في حسابها، معلقا: "الله يهدي اللي بيطلع شائعات".وفوجئ الجمهور بحذف صور النجمين المصريين رغم العلاقة الزوجية المميزة التي طالما تغنّت بها شيري في تصريحاتها الصحافية، وهو ما أثار شائعات حول انفصالهما قبل أن يحسم صبري الأمر.