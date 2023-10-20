هبة الحسين تخرج عن صمتها وتعلق على انفصالها عن عايض يوسف

وفي التفاصيل، حلَّت هبة ضيفة في بودكاست "احكي مع مالك" مع الإعلامي مالك مكتبي، أشارت إلى أن المرأة تختار الرجل بقلبها وليس بعقلها، لذلك أحيانًا تصيب في خيارها وأحيانًا تخيب، لافتةً إلى أن علاقتها بعايض لم تكن قصة حب فقط بل أعمق من ذلك، حيث ابتدأت بصداقة قوية استمرت لأربع سنوات، ثم تحولت إلى حب.

وشددت هبة على أنه خلال فترة صداقتها بعايض لم تكن هناك مشاعر متبادلة بينهما، لكن في أحد الأيام اتصل بها وطلب الزواج منها، حينها بدأت التفكير بشكل مختلف في علاقتهما، لافتةً إلى أنه خلال فترة صداقتهما كان يتعرف عليها جيدًا قبل أن يخطو خطوة الزواج.

وعما إذا ندمت على هذه العلاقة، قالت الممثلة السعودية: شي ما رح أندم عليه في حياتي إني كنت صديقة وأصبحت حبيبة ثم زوجة، واصفةً علاقتهما بأجمل لحظات حياتها وأطهر العلاقات.