دكتور فود يوثق لحظات ولادة ابنه بفيديو ويتعرض للهجوم: شروق فتحت اجريها قدام الملايين

وفي التفاصيل، نشرت شروق على قناتها عبر يوتيوب مقطع فيديو وثقت فيه لحظات الولادة.

وظهرت شروق في الفيديو وهي تتحضر للولادة، اذ قررت وضع الماكياج ثم وثقت كل التفاصيل من اخذ حقنة الطلق الصناعي حتى الولادة.

واللافت ان الفيديو وثق لحظات وضع شروق لابنها داخل غرفة العمليات حيث تقصد اظهار كل المشقة ولحظات الصراخ والبكاء التي مرت خلالها اثناء عملية الولادة.

هذا الفيديو، بالرغم من انه ليس مستغربا عن دكتور فود وزجته اللذان ينشران كل تفاصيل حياتيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الا انه عرضهما لانتقادات عديدة اذ اعتبره عدد من المتابعين غير لائق.

وجاء في تعليقات أحد تعليقات المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي:"شروق فتحت اجريها قدام الملايين".