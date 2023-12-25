فيديو لـ ماريتا الحلاني خلال حفل عيد الميلاد يثير التساؤلات حول حملها بطفلها الاول

وفي التفاصيل، نشرت ماريتا مقطع فيديو على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجواء احتفالها مع عائلتها بعيد الميلاد المجيد، ظهرت فيه مع والدها عاصي وشقيقها الوليد وهم يغنون اغنية "قمره يا قمره" للسيدة فيروز.

وبالرغم من ان الفيديو نال اعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الا ان عددا من المتابعين تساءلوا عما اذا كانت ماريتا حامل اذ ظهر بطنها منتفخا قليلا، وكأنها في اشهر الحمل الاولى.

وجاء في بعض التعليقات: "حامل؟" و "الله يخليكم لبعض و دايما تكونوا مبسوطين ".