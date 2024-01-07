دنيا بطمة تنشر وثائق سرية حول قضية سجنها.. فضحت طليقها محمد الترك وطلبت العفو الملكي

وفي السياق، خرجت دنيا عن صمتها مجددا، عارضة بعض الوثائق المهمة في القضية ومشيرة الى علاقة طليقها المنتج البحريني محمد التلاك في القضية، كما وجهت رسالة باكية للملك محمد السادس بن الحسن ملك المغرب، وطلبت منه التدخل لحل هذه الأزمة.

واكدت دنيا مجددا أنه لا علاقة لها أو لشقيقتها بحساب فضائح المشاهير، الذي هز الرأي العام المغربي قبل نحو 4 سنوات، الذي قالت انه بالفعل تم تبرئتها من العلاقة به عارضة بالوثائق أنه لا علاقة لها أو لشقيقتها ابتسام بطمة بهذا الحساب بشكل قاطع.

ونشرت دنيا بطمة وثائق محضر الفرقة الوطنية، والتي أفادت أن فنانة معينة كانت قد تقدمت ببلاغ ضدها وضد شقيقتها ابتسام بطمة، اتهمتهما فيه بمهاجمتها عن طريق حساب حمزة مون بيبي بسبب "عدم دعوتهما لحفل خطوبتها"، موضحة أن القضاء أظهر الشخص الحقيقي وراء الحساب.

وكتبت دنيا بطمة في تعليق على الوثائق: "حبل الكذب قصير… وهذا دليل على كذبك أنه شكاية كانت بالحساب فقط إذ يتبين لنا بمحضر الفرقة الوطنية أنها تشير بأصابع الاتهام لدنيا بطمة شخصيا وأختها ابتسام بطمة ،كفاك كذب وبهتان وطغيان وتضليل الرأي العام اتضحت الصورة للشعب المغربي".

كما اشارت دنيا بطمة الى ان طليقها محمد الترك خان ثقتها فيه، و تسبب في توريطها في الأزمة أكثر وأكثر، وذل من خلال اخراج كل أسرارها وما يدور بداخل منزلها، الى العلن.

كمت توجهت دنيا بطمة في ختام حديثها برسالة إلى الملك محمد السادس، طالبته فيها بالعفو الملكي السامي عنها، كمواطنة مغربية تعرضت للظلم والمؤامرات المحبوكة، منذ ما يزيد على أربع سنوات قالت انه تم تشويه سمعتها واسمها فيهم بالزج بها في هذه القضية.