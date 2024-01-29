نادر صعب يفضح ريهام سعيد بعد نشرها فيديو من داخل غرفة العمليات ويكشف الحقيقة

تستمر قضية الإعلامية المصرية ريهام سعيد وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب بالتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد ظهور مقاطع فيديو جديدة تتهم فيها سعيد الطبيب اللبناني بتشويه وجهها.

وفي التفاصيل، اجرت الاعلامية نضال الأحمدية لقاءً مع الدكتور نادر صعب الذي أطل عبر المساحة على التويتر، كما تحدّث عن قضية ريهام سعيد التي اتهمته بتشويه وشهها، وقال إنه اشتغل بكل ضمير معها، وعن الفيديو للجراحة الذي نشرته ريهام قال نادر صعب إنها اشترطت عليه وطلبت منه قبل العملية أن يصوّر لها كل شيء ويرسله لها كي تعرف ماذا كان يوجد داخل وجهها من دهون خاطئة قبل العملية التي أجراها لها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور نادر صعب في تصريحات لوسائل إعلامية مصرية، إن ما فعلته ريهام كان للهروب من دفع باقي مستحقات العملية التجميلة لـ"شد الوجه"، والتي بلغت 25 ألف دولار ودفعت منها فقط 10 آلاف دولار.

وأضاف الدكتور نادر صعب لـ"القاهرة 24"، أن الإعلامية بدأت بحملتها المغرضة ضده واتهامه حين بدأت المطالبات بباقي المبلغ المتفق عليه بينهما.