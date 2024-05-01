مقتل ملكة جمال الإكوادور بطريقة غامضة بعد ارتباطها بزعيم عصابة

وفي التفاصيل، تسلل شخص ملثم إلى مطعم كانت تتناول الطعام مع شريكها، فأطلق النار عليهما، قبل أن يعود ويطلق الرصاص مجددًا على المرأة وهي مستلقية على الأرض، وفق ما وثقته كاميرات المراقبة في المكان.

كما أظهرت الفيديوهات المهاجم الثاني وهو على أهبة الاستعداد عند باب المطعم، وبعد ذلك فرّا من مكان الجريمة.