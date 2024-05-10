أخبار عن زواج سارة أبي كنعان ووسام فارس مدنيا في أبو ظبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن زواج الممثل اللبناني وسام فارس والممثلة سارة أبي كنعان مدنيا في حفل أُقيم في أبو ظبي .

وفي التفاصيل، أعلنت صفحة "شربليتا" المهتمة بنشر اخبار المشاهير عن الخبر، ووفق الصفحة كان الحفل رائعاً، وقد حضره أهل كلّ من العروسين وأصدقائهما المقربين.

وكتبت الصفحة على حسابها عبر انستغرام: "بفرح عارم وابتسامات تعبق بالسعادة، اعلن عن زواج الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان والممثل اللبناني وسام فارس في حفل زفاف مدني رائع أُقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي."

وأضافت: "في لحظة تاريخية تكللت بالفرح والمحبة، اجتمع العروسان وسط أهاليهما وأصدقائهما المقربين ليشهدوا على ارتباطهما الدائم بالحب والتفاهم. تألقت سارة بفستان أبيض يليق بجمالها، بينما أطل وسام بأناقة لا مثيل لها."