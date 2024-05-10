أخبار عن زواج سارة أبي كنعان ووسام فارس مدنيا في أبو ظبي

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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
اثارت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلولها ضيفة في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي.
أعلن مغني البوب الشهير، جاستن ببير، وزوجته عارضة الأزياء هيلي، أنهما ينتظران مولودهما الأول، بعد زواج دام أكثر من 6 أعوام، وفقا لمجلة "بيبول" الأميركية.
حسم الممثل المصري أحمد العوضي حقيقة عودته إلى طليقته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، عقب تصريحات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى النجمات، وكذلك لـ وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة، حول علاقتهما.