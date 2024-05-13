ميريام فارس تثير الجدل بفيديو والجمهور: مش وقتك أبدا!

وأطلت ميريام في الفيديو بتحدي الرقص على أغنية "الساحل الشمالي" التي أدتها إلى جانب الفنان المصري محمد منير، الا ان الرقصة اعتبرها كثيرون جريئة.



وبالرغم من ان ميريام اغلقت خاصية التعليقات، الا ان المتابعين اعادوا نشر الفيديو وارفقوه بتعليقات جاء فيها: "والله يا ميريام مش وقتك أبداًاا ..تعلمي تختاري وقت مناسب وقت ما فيه شلالات دم وجبال جثث ومقابر جماعية مشان تعملي هالترند السخيف"، "ما بتخجل"، "استغفرالله"، "مصدقه نفسها شاكيرا" وغيرها.