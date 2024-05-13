ميريام فارس تثير الجدل بفيديو والجمهور: مش وقتك أبدا!

وأطلت ميريام في الفيديو بتحدي الرقص على أغنية "الساحل الشمالي" التي أدتها إلى جانب الفنان المصري محمد منير، الا ان الرقصة اعتبرها كثيرون جريئة.
وبالرغم من ان ميريام اغلقت خاصية التعليقات، الا ان المتابعين اعادوا نشر الفيديو وارفقوه بتعليقات جاء فيها: "والله يا ميريام مش وقتك أبداًاا ..تعلمي تختاري وقت مناسب وقت ما فيه شلالات دم وجبال جثث ومقابر جماعية مشان تعملي هالترند السخيف"، "ما بتخجل"، "استغفرالله"، "مصدقه نفسها شاكيرا" وغيرها.
View this post on Instagram
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
تعرض النجم الأميركي ستيف بوشيمي للضرب من قبل شخص مجهول خلال تواجده في أحد شوارع نيويورك.
شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، بعنوان "قلب اسود".
ظهر الفنان السعودي محمد عبده، في منزله بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج في فرنسا، وذلك بعد أيام من طمأنة محبيه على حالته الصحية عقب إعلان إصابته بمرض السرطان.