رابعة الزيات تدخل على خط خلاف إليسا وزياد برجي.. هذا ما كشفته

وفي حديث لـ فوشيا، كشفت رابعة كواليس محاولتها الصلح بين إليسا وبرجي، إذ قالت: "أنا حاولت ولكن بشكل غير مباشر، فـ اليسا "ملكة الإحساس"، وزياد "فنان مبدع وصاحب الإحساس العالي"، ولهذه الأسباب لا ينبغي أن يكون هناك تناحرٌ بينهما".وشددت رابعة الزيات على ضرورة إنهاء الخلافات بين الاثنين، مشيرةً إلى أن كليهما نجمان محبوبان.