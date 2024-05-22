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رابعة الزيات تدخل على خط خلاف إليسا وزياد برجي.. هذا ما كشفته
رابعة الزيات تدخل على خط خلاف إليسا وزياد برجي.. هذا ما كشفته
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رابعة الزيات تدخل على خط خلاف إليسا وزياد برجي.. هذا ما كشفته

فن

2024-05-22 | 07:16
رابعة الزيات تدخل على خط خلاف إليسا وزياد برجي.. هذا ما كشفته
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Aljadeed
رابعة الزيات تدخل على خط خلاف إليسا وزياد برجي.. هذا ما كشفته

أكدت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، أنها تكن كل الحب والاحترام للفنانة اللبنانية إليسا والفنان اللبناني زياد برجي، وتتمنى أن ينتهي الخلاف بينهما لمكانتهما الفنية الكبيرة.

وفي حديث لـ فوشيا، كشفت رابعة كواليس محاولتها الصلح بين إليسا وبرجي، إذ قالت: "أنا حاولت ولكن بشكل غير مباشر، فـ اليسا "ملكة الإحساس"، وزياد "فنان مبدع وصاحب الإحساس العالي"، ولهذه الأسباب لا ينبغي أن يكون هناك تناحرٌ بينهما".
وشددت رابعة الزيات على ضرورة إنهاء الخلافات بين الاثنين، مشيرةً إلى أن كليهما نجمان محبوبان.
 

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