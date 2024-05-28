اول تعليق لـ هبة نور بعد انتشار فيديو خادش لها .. وهذا ما قالته

وظهور هبة الاول بعد انتشار الفيديو، جاء عقب الأحداث الأخيرة في فلسطين والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء والأطفال.

اذ نشرت هبة نور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورة تعلن فيها تضامنها مع أهل رفح، وعلقت قائلة: "نستودعك أهل رفح يا الله".