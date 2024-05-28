اول تعليق لـ هبة نور بعد انتشار فيديو خادش لها .. وهذا ما قالته

وظهور هبة الاول بعد انتشار الفيديو، جاء عقب الأحداث الأخيرة في فلسطين والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء والأطفال.
اذ نشرت هبة نور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورة تعلن فيها تضامنها مع أهل رفح، وعلقت قائلة: "نستودعك أهل رفح يا الله".
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A post shared by Heba Nour (@hebanourr)
A post shared by Heba Nour (@hebanourr)
احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلاد شقيقيها التوأم آدم وعلي، ابني المخرج طارق العريان.
سجلت المخرجة اللبنانية نادين لبكي موقفا لافتا خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي، اذ تحدت إدارة المهرجان التي فرضت في قوانينها عدم التطرق الى المواضيع السياسية للتطرق لأحداث فلسطين.
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بالمناولة الأولى لـ "ناي"، ابنة شقيقتها نادين عجرم.