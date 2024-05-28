شقيقة نانسي عجرم تلفت الانظار بجمالها في ظهور نادر .. هل تشبهها؟

وشاركت نادين على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو يوثق لحظات من الاحتفال، حيث ظهرت مع زوجها وأطفالها، بالإضافة إلى والديها، وشقيقها نبيل عجرم وزوجته، وشقيقتها نانسي برفقة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وبناتهما.
وكان لافتا للجمهور الشبه الكبير بين نانسي ونادين، اذ اشار عدد كبير من االمتابعين الى انهما تشبهان والدتهما التي لا تزال تبدو شابة وجميلة.
View this post on Instagram
A post shared by Nadine Ajram (@nadineajram)
A post shared by Nadine Ajram (@nadineajram)
احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلاد شقيقيها التوأم آدم وعلي، ابني المخرج طارق العريان.
سجلت المخرجة اللبنانية نادين لبكي موقفا لافتا خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي، اذ تحدت إدارة المهرجان التي فرضت في قوانينها عدم التطرق الى المواضيع السياسية للتطرق لأحداث فلسطين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية نوال الزغبي من كواليس حفلها الغنائي الذي أحيته مع الفنان اللبناني وائل كفوري في مدينة لاس فيغاس الأميركية.