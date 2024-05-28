شقيقة نانسي عجرم تلفت الانظار بجمالها في ظهور نادر .. هل تشبهها؟

وشاركت نادين على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو يوثق لحظات من الاحتفال، حيث ظهرت مع زوجها وأطفالها، بالإضافة إلى والديها، وشقيقها نبيل عجرم وزوجته، وشقيقتها نانسي برفقة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وبناتهما.

وكان لافتا للجمهور الشبه الكبير بين نانسي ونادين، اذ اشار عدد كبير من االمتابعين الى انهما تشبهان والدتهما التي لا تزال تبدو شابة وجميلة.