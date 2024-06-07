منى زكي تقبل اعتذار "يوتيوبر" أساء إليها

قبلت الممثلة المصرية منى زكي، اعتذار اليوتيوبر أحمد وجيه، بعدما وجَّه إليها عبارات السب والقذف على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز".



وفي هذا الشأن، كشف وكيل منى زكي، المحامي بالنقض شعبان سعيد، أن الفنانة تنازلت عن الدعوتين الجنائية والمدنية التي رفعتهما في حقه.

وأوضح وكيل النجمة المصرية، أن هذا التنازل جاء بعد إبداء اليوتيوبر أسفه لما صدر منه من قذف وسب في حقها، وفي حق المنتسبين لنقابة المهن التمثيلية، وتعهده بعدم الإساءةِ إليها وللفنانين في المستقبل.

وأشار شعبان سعيد، إلى أن حكمًا قضائيًا صدر بحق أحمد وجيه، وتضمن حبس الأخير شهرًا إلى جانب دفع غرامة مالية مقدارها 20 ألف جنيه، وكفالة مقدراها 5 آلاف جنيه، فضلًا عن تعويضٍ مدني مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن منى زكي قبلت الاعتذار حرصًا منها على عدم ضياع مستقبل وجيه وأسرته في حال تقرر حبسه.

