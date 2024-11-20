وفاة أحد نجوم "أراب آيدول" عن عمر ناهز 30 عاماً

وفي التفاصيل، أعلن السينارست والشاعر عبده منصور، رحيل عادل في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادلاتوفى.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس.. ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنةونعيمها.. ماتعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك".