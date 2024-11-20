وفاة أحد نجوم "أراب آيدول" عن عمر ناهز 30 عاماً

وفي التفاصيل، أعلن السينارست والشاعر عبده منصور، رحيل عادل في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادلاتوفى.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس.. ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنةونعيمها.. ماتعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك".
حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة ضمن برنامج "صاحبة السعادة" لتتحدث عن أبرز التحديات التي واجهتها في حياتها الشخصية والمهنية، أبرزها التنمر والهجوم اللذان تعرضت لهما على منصات السوشيال ميديا.
قررت السلطات المختصة تجديد حبس المذيعة المصرية داليا فؤاد، التي تم القبض عليها، مؤخرًا، بتهمة حيازة وترويج المخدرات، ليصل الحبس الاحتياطي إلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.