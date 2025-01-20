خطاب ترامب عن "المريخ" يثير إعجاب ماسك (فيديو)

ظهر إيلون ماسك وهو يصفق ويبتسم خلال حفل تنصيب دونالد ترامب، حيث رفع إبهامه تأييدًا لكلام الرئيس الأميركي بشأن "السعي للوصول إلى كوكب المريخ"