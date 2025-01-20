خطاب ترامب عن "المريخ" يثير إعجاب ماسك (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تصدر اسم الفنانة السورية اصالة نصري محركات البحث والتريند بعد ان كشفت خلال حضورها حفل جوي اوورد عن موعد عودتها الى سوريا بعد سقوط النظام السابق.
تصدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد أثارت الجدل في حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية في مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.
قتل 10 اشخاص واصيب 32 جراء حريق بمنتجع كارتال قايا للتزلج بمدينة بولو التركية شمال غرب البلاد وفق ما اعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.