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خطاب ترامب عن &quot;المريخ&quot; يثير إعجاب ماسك (فيديو)
خطاب ترامب عن "المريخ" يثير إعجاب ماسك (فيديو)
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خطاب ترامب عن "المريخ" يثير إعجاب ماسك (فيديو)

فن و منوعات

2025-01-20 | 14:42
خطاب ترامب عن "المريخ" يثير إعجاب ماسك (فيديو)
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Aljadeed
خطاب ترامب عن "المريخ" يثير إعجاب ماسك (فيديو)

ظهر إيلون ماسك وهو يصفق ويبتسم خلال حفل تنصيب دونالد ترامب، حيث رفع إبهامه تأييدًا لكلام الرئيس الأميركي بشأن "السعي للوصول إلى كوكب المريخ"

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