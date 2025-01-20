"رسالة في الدِرْج" تركها بايدن لترامب.. ما قصتها؟

وشوهد ترامب وميلانيا وهما يودعان بايدن وزوجته، أثناء مغادرتها مبنى الكابيتول، الاثنين، ليسدل الستار رسميا على ولاية بايدن وبدء ولاية جديدة لترامب.

وقبل المغادرة، ترك بايدن رسالة لخلفه في درج المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في تقليد يتبعه الرؤساء الأميركيون منذ عهد رونالد ريغان في عام 1989.

وأكد بايدن أنه ترك رسالة استمرارا لهذا التقليد من دون أن يكشف عن محتواها.

ومنذ عام 1989، اعتاد شاغل البيت الأبيض المنتهية ولايته أن يترك رسالة مكتوبة بخط اليد لمن سيخلفه في السلطة.

وقبل مغادرة بايدن بقليل، مبنى الكابيتول، استقلت نائبته السابقة، كامالا هاريس، وزوجها ودوغ إمهوف، موكبهما الخاص، ومن المقرر وفق مصادر صحفية أميركية أن يتنقلا إلى لوس أنجلوس.

ومع قدوم ترامب إلى البيت الأبيض، يخضع المكتب البيضاوي لبعض التعديلات، حيث وضع بساط مفضل لترامب صممته السيدة الأولى السابقة، نانسي ريغان، الذي كان ترامب يحتفظ به في مكتبه خلال ولايته الأولى.

وتم كذلك تعليق صورة للرئيس الأميركي، أندرو جاكسون.