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&quot;سيلفي&quot; في حضرة الوداع البابوي (فيديو)
"سيلفي" في حضرة الوداع البابوي (فيديو)
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"سيلفي" في حضرة الوداع البابوي (فيديو)

فن و منوعات

2025-04-27 | 03:20
"سيلفي" في حضرة الوداع البابوي (فيديو)
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"سيلفي" في حضرة الوداع البابوي (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ديانا حداد خلال افتتاح احد المعارض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث وضعت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بموقف محرج عن غير قصد، الا ان ردة فعل الأخيرة كانت ملفتة.

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