"سيلفي" في حضرة الوداع البابوي (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ديانا حداد خلال افتتاح احد المعارض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث وضعت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بموقف محرج عن غير قصد، الا ان ردة فعل الأخيرة كانت ملفتة.
تصدر اسم الممثل السوري مكسيم خليل، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة له جمعته بإبنيه، لاقت تفاعلا واسعا بين المتابعين.
انتشرت على منصات إلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية، مشاهد تمثيلية لاختطاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقله إلى طهران.