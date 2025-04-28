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فندق ياباني يشترط على سائح إسرائيلي تعهدًا بعدم ارتكاب جرائم حرب
فندق ياباني يشترط على سائح إسرائيلي تعهدًا بعدم ارتكاب جرائم حرب
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فندق ياباني يشترط على سائح إسرائيلي تعهدًا بعدم ارتكاب جرائم حرب

فن و منوعات

2025-04-28 | 03:31
فندق ياباني يشترط على سائح إسرائيلي تعهدًا بعدم ارتكاب جرائم حرب
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Aljadeed
فندق ياباني يشترط على سائح إسرائيلي تعهدًا بعدم ارتكاب جرائم حرب

اشترط فندق "ويند فيلا" في مقاطعة كيوتو اليابانية على سائح إسرائيلي التوقيع على إقرار يفيد بعدم ارتكابه جرائم حرب، مثل القتل والاغتصاب والتعذيب، كشرط لتسجيل الدخول والحصول على غرفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الفندق طلب من السائح الإسرائيلي توقيع نموذج تعهد يتضمن الإقرار بعدم ارتكاب "جرائم حرب"، مع الإشارة تحديدا إلى "هجمات على المدنيين، أو قتل الأسرى والمستسلمين أو إساءة معاملتهم، أو التعذيب أو العنف الجنسي، أو التهجير القسري أو النهب ومن بين أمور أخرى عدم اغتصاب أو قتل أي شخص يرفع الراية البيضاء".

 واعتبر السائح الإسرائيلي، الذي خدم بمهمة مسعف مقاتل في قوات الاحتياط بالبحرية الإسرائيلية، هذا الطلب "سخيفا ومثيرا للسخرية"، وقال إنه صُدم عندما طلب منه موظف الاستقبال -بعد إبراز جواز سفره- التوقيع على الوثيقة شرطا للسماح له بتسجيل الدخول.وبحسب الصحيفة، فإن الفندق يفرض هذا الشرط على الزبائن الإسرائيليين والروس على حد سواء.من جانبه، علق السفير الإسرائيلي في طوكيو، جلعاد كوهين، على الحادثة بوصفها "خطيرة وغير مقبولة". ولم يصدر عن إدارة الفندق أي تعليق رسمي حتى الآن

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