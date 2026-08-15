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شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية: “شريكي الروحي”
شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية: “شريكي الروحي”
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شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية: “شريكي الروحي”

فن و منوعات

2026-08-15 | 08:21
شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية: “شريكي الروحي”
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Aljadeed
شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية: “شريكي الروحي”

احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، برسالة رومانسية عبّرت فيها عن حبها وامتنانها لوجوده في حياتها، وسط تفاعل واسع من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت شام، عبر حسابها على منصة “إنستغرام”، مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها في مناسبات ولحظات مختلفة، مستعيدة عدداً من الذكريات التي عاشاها معاً منذ ارتباطهما. وأرفقت الصور برسالة عاطفية قالت فيها: “عيد ميلاد سعيد يا ملكي ونصفي الأفضل، أنا ممتنة للأبد لهذا اليوم، شريكي الروحي”، في تعبير واضح عن قوة العلاقة التي تجمعهما.

وبحسب موقع “فوشيا”، سرعان ما حصد المنشور تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين انهالوا بالتعليقات والتهاني على الزوجين، متمنين لأحمد هلال عاماً سعيداً ولشام وزوجها استمرار المحبة والاستقرار. وتنوعت التعليقات بين عبارات مثل “الله يحفظكم لبعض” و”عيد ميلاد سعيد”، إضافة إلى رسائل أشادت بعلاقتهما وظهورهما المتكرر معاً.

ويأتي هذا الظهور في وقت تعيش فيه شام الذهبي نشاطاً لافتاً على المستوى الفني والإنتاجي، بعدما شاركت مؤخراً في إنتاج كليب أغنية “أصالة” لوالدتها، في عمل حمل طابعاً سورياً واضحاً واستعان بعدد من المواهب السورية.


الأغنية كتب كلماتها أمجد جمعة، فيما تولى فؤاد جنيد الألحان والتوزيع الموسيقي، وجاءت الرؤية الإخراجية بتوقيع بيتر رمسيس وبيتر جورج، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ أجزاء من الفيديو كليب.

وتدور فكرة الأغنية حول مفهوم “الأصالة” بوصفها قيمة مرتبطة بالوفاء للجذور والتمسك بالهوية والذكريات، وليس فقط اسماً للفنانة أصالة. ويعرض الكليب قصة فتاة تعيش تجربة حب في وطنها قبل أن تغادره، ثم تعود لاحقاً إلى دمشق، لتجد عقداً يحمل اسم “الأصالة”، في إشارة رمزية إلى أن الغربة لا تمحو الانتماء ولا تغير المشاعر الصادقة.

ويحمل العمل بعداً شخصياً بالنسبة إلى شام الذهبي، إذ يتقاطع مع تجربتها خلال سنوات ابتعادها عن والدتها قبل عودتها والاستقرار إلى جانبها. كما أكدت شام من خلال هذا المشروع رغبتها في دعم مسيرة أصالة والمحافظة على إرثها الفني، في خطوة تجمع بين العلاقة العائلية والتعاون المهني، وتكشف عن حضورها المتزايد خلف كواليس أعمال والدتها.

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