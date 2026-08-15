رونالدو يحمي ثروته من جورجينا.. اتفاق سري يُكشف لأول مرة

كشفت تفاصيل مرتبطة بزواج نجم وشريكته جورجينا رودريغيز عن اتفاق مالي وقّعه قبل إتمام الزواج، ينص على فصل الممتلكات والأصول المالية لكل طرف، ويحدد بصورة واضحة آلية التعامل مع ثرواتهما وممتلكاتهما.



وبحسب صحيفة "Jornal de Notícias" البرتغالية، وقّع رونالدو وجورجينا عقد الزواج في 10 أغسطس/آب، أي قبل يوم واحد من مراسم الزواج المدني التي قيل إنها أُقيمت في البرتغالية لشبونة، بحضور أبنائهما وأربعة شهود.

ووفق التفاصيل المتداولة، اختار نظام "فصل الممتلكات"، الذي يعني احتفاظ كل طرف بملكية الأصول والعقارات والاستثمارات التي كانت بحوزته قبل الزواج، من دون انتقال ملكيتها تلقائيًا إلى الطرف الآخر.

ويكتسب الاتفاق أهمية خاصة بالنظر إلى حجم ثروة رونالدو وتنوع استثماراته وأصوله التي راكمها خلال مسيرة احترافية امتدت لأكثر من عقدين، إلى جانب الثروة والأعمال الخاصة بجورجينا رودريغيز.

ويهدف هذا النوع من الاتفاقات إلى تحديد الحقوق المالية للطرفين بصورة مسبقة، وتقليل احتمالات نشوء نزاعات قضائية حول الملكية أو تقسيم الأصول في حال حدوث انفصال مستقبلاً، إذ تبقى ممتلكات كل طرف منفصلة وفق البنود التي يتضمنها الاتفاق والقوانين المعمول بها.

كما يسمح الاتفاق بحصر الأصول التي يمتلكها رونالدو وجورجينا قبل الزواج وتحديد طبيعتها وقيمتها، بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لإدارة الممتلكات والاستثمارات خلال الحياة الزوجية.

ولا تعد اتفاقات ما قبل الزواج أمرًا استثنائيًا بين أصحاب الثروات الكبيرة والمشاهير، إذ تُستخدم عادة لتنظيم المسائل المالية مسبقًا وحماية المصالح الاقتصادية للطرفين، خصوصًا عندما تكون هناك استثمارات وشركات وعقارات وأصول مالية ضخمة.

إلى جانب التفاصيل المالية، كشفت نسخة من وثيقة الزواج، نشرتها صحيفة "Jornal de Notícias"، عن بعض البيانات الشخصية الخاصة بالثنائي.

وأظهرت الوثيقة أن ، البالغ من العمر 41 عامًا، مسجل بوصفه مولودًا في ماديرا البرتغالية، كما تضمنت اسمه الكامل وأسماء والديه وعددًا من بياناته الشخصية.

أما جورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 32 عامًا، فأشارت الوثيقة إلى أنها وُلدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وكشفت التفاصيل أيضًا أن جورجينا ستحتفظ عائلتها "رودريغيز" بعد الزواج، من دون اعتماد اسم عائلة رونالدو.

