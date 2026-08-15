حريق مفاجئ في منزل ريهام سعيد بالساحل الشمالي.. وتكشف تفاصيل نجاتها

وأعلنت ريهام سعيد تفاصيل الواقعة عبر حسابها على " "، حيث حرصت على طمأنة متابعيها بعد الحريق، معبرة عن امتنانها لسلامتها وسلامة الموجودين معها، ومؤكدة أن الحادث منحهم شعوراً بأن "عُمراً جديداً كُتب لهم".

وبحسب ما كشفته، بدأ الحادث نتيجة تماس كهربائي أدى إلى وقوع انفجار، قبل أن تندلع النيران داخل المنزل، من دون تسجيل إصابات بينها أو بين الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان.

ولم تكشف الإعلامية حتى الآن عن حجم الخسائر المادية أو الأضرار التي لحقت بمنزلها، كما لم تنشر تفاصيل إضافية بشأن كيفية السيطرة على الحريق أو المدة التي استغرقها إخماده.

وسرعان ما أثار إعلان ريهام سعيد تفاعلاً واسعاً عبر ، حيث انهالت عليها رسائل متابعيها للاطمئنان على حالتها وحالة أفراد أسرتها، متمنين لها السلامة بعد الحادث المفاجئ.

وجاءت الواقعة بعد فترة شهد خلالها اسم ريهام سعيد اهتماماً على مواقع التواصل على خلفية تطورات مرتبطة بحياتها الشخصية، إلا أن حادث الحريق أعادها إلى الواجهة، وسط تركيز المتابعين على تفاصيل نجاتها والأضرار التي خلفها الحادث.