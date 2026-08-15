وفاة ملكة جمال الأرض إندونيسيا بوتري جفيتشا في يوم عيد ميلادها الـ 26

وأعلنت منظمة "ملكة غراند إندونيسيا" رحيل جفيتشا عبر حسابها الرسمي، وودعتها برسالة مؤثرة أكدت فيها أنها كانت "أكثر من مجرد حاملة لقب"، مشيدة برقيها وقوتها وروحها والأثر الذي تركته في المحيطين بها، كما قدمت تعازيها لعائلتها وأصدقائها ومحبيها.

وتزامن إعلان خبر رحيل جفيتشا في 14 آب 2026 مع الموعد الذي كان من المفترض أن تحتفل فيه بعيد ميلادها السادس والعشرين، ما ضاعف من وقع الخبر على متابعيها. وتشير غالبية التقارير التي تناولت وفاتها إلى أنها رحلت عن 25 عاماً، في حين ذكرت مصادر أخرى أنها بلغت الـ26، وسط اختلاف في طريقة احتساب عمرها عند إعلان الوفاة.

وكانت جفيتشا واحدة من أبرز الوجوه الإندونيسية الشابة في مسابقات خلال عام 2025، إذ حملت لقب ملكة جمال إندونيسيا، كما حققت مركز الوصيفة في مسابقة ملكة جمال غراند إندونيسيا.

ولم يقتصر حضورها على عالم الجمال، إذ عُرفت باهتمامها بالقضايا البيئية، خصوصاً إعادة تدوير النفايات وحماية الأنهار من التلوث والحفاظ على البيئة والمجتمعات المحلية. كما جمعت بين دراستها في مجال الاتصالات واهتمامها بالقانون البيئي، وسعت إلى استخدام منصتها لنشر الوعي بقضايا الاستدامة.

كما شاركت خلال عام 2026 في لجنة تحكيم مسابقة "ملكة جمال الثقافة الدولية"، في استمرار لنشاطها داخل عالم مسابقات الجمال والثقافة.

أما آخر منشوراتها على " "، فكان مرتبطاً بنهائي 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، حيث احتفت بفوز المنتخب الإسباني، وتوقفت عند رفع الفلسطيني خلال أجواء المباراة، معتبرة أن قادرة أيضاً على إيصال صوت إنساني.

وحتى الآن، لم تعلن عائلة جفيتشا أو منظمة المسابقة تفاصيل إضافية بشأن ظروف وفاتها أو سببها، فيما تواصلت رسائل النعي والتعازي من محبيها ومتابعي مسابقات الجمال.