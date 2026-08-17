القبض على متهم بالتحرش بالممثلة التونسية مريم الفرجاني داخل مصعد في القاهرة

وبحسب أقوال مريم الفرجاني أمام جهات التحقيق، تعرضت لمضايقات أثناء وجودها مع المتهم داخل المصعد، مشيرة إلى أنه اقترب منها ولمس يدها، قبل أن يمسك بالكلب الذي كان برفقتها، مبرراً تصرفه برغبته في التعرف إليها.

وقالت الفرجاني إنها طلبت منه الابتعاد عنها فوراً، قبل أن تتقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، لتبدأ في جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة.

وبعد تحديد هوية المتهم، ألقت السلطات القبض عليه وأحالته إلى للاستماع إلى أقواله واستكمال التحقيقات.

، نفى المتهم تعمده التحرش بمريم الفرجاني أو مضايقتها، وقال في التحقيقات إنه يقيم في العقار نفسه، وإن لقاءه بها داخل المصعد جاء بالمصادفة. كما ادعى أن حديثه معها وإمساكه بالكلب كانا بدافع التعارف كجار، وليس بقصد القيام بأي تصرف غير لائق.

وتواصل العامة فحص أقوال الطرفين والتحريات والأدلة المتاحة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية.

وتُعد مريم الفرجاني من أبرز الوجوه التونسية الشابة في السينما ، وحققت شهرة من خلال بطولتها لفيلم "على كف عفريت" للمخرجة كوثر بن هنية، والذي عُرض ضمن قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 2017.