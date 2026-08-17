كوليت الحلاني تذرف الدموع في سهرة ما قبل زفاف ابنتها دانا.. والوليد يتأثر بالمشهد

وشهدت السهرة لحظات مؤثرة، إذ لم تتمالك دانا دموعها خلال الاحتفال، كما ظهرت والدتها كوليت الحلاني متأثرة وهي تشارك ابنتها فرحتها قبل أيام قليلة من انتقالها إلى مرحلة في حياتها.

بدوره، بدا شقيقها الحلاني متأثراً خلال السهرة، في مشاهد عكست الأجواء العائلية التي طغت على المناسبة، إلى جانب الرقص والدبكة والاحتفالات التي سبقت موعد الزفاف المنتظر.

وكشفت دانا خلال السهرة عن مفاجأة يحضّرها لها والدها الفنان الحلاني بمشاركة شقيقيها ماريتا والوليد، موضحة أنهم أعدّوا لها أغنية خاصة من المقرر تقديمها بمناسبة زفافها، ما أضاف مزيداً من الحماس والترقب للاحتفال.

ومن المنتظر أن تحتفل دانا الحلاني وآلان سعد بزفافهما في 19 آب/أغسطس، بعد سلسلة من التحضيرات والمناسبات العائلية التي سبقت الكبير، وسط اهتمام واسع من متابعي عائلة الحلاني عبر .