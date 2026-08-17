نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها

وشاركت نور أفراد عائلتها هذه اللحظات السعيدة، حيث ظهرت برفقة شقيقاتها الثلاث نينار وصبحة وآية، إلى جانب والدتهن السيدة سناء
، في ظهور عائلي نادر لفت أنظار المتابعين، خصوصاً أن الفنانة السورية
تحرص عادة على إبقاء جزء كبير من حياتها العائلية بعيداً عن الأضواء.
وسادت أجواء من الحماس والفرح خلال الحفل، الذي أُقيم بحضور عدد من أفراد العائلة والمقربين، وسط تجهيزات خاصة بهذه المناسبة، إذ زيّنت صبحة وزوجها المكان بالبالونات باللونين الزهري والأزرق، في انتظار اللحظة التي سيُكشف فيها ما إذا كان مولودهما الأول صبياً أم فتاة.
وكان لافتاً أيضاً حضور الفنان السوري خالد
شباط إلى جانب نور وعائلتها، حيث شاركهم أجواء الاحتفال واللحظات العائلية المميزة. ويأتي ظهوره في المناسبة ليعكس الصداقة القوية التي تجمعه بنور، التي سبق أن تحدثت عن علاقتها به، مؤكدة أنها لا تعتبره مجرد زميل لها في الوسط الفني، بل أخاً وصديقاً قريباً منها.
وبدا خالد منسجماً مع أفراد العائلة خلال الحفل، وهو ما أظهر أيضاً العلاقة القريبة التي تجمعه بهم، وسط أجواء عفوية طغت عليها الضحكات والفرحة بانتظار الإعلان عن جنس المولود.وخلال اللحظة المنتظرة، وقفَت صبحة برفقة زوجها أمام صندوق كبير كُتب عليه "بنت ولا صبي؟"، قبل أن يقوما بقص الشريط المخصص للكشف عن جنس المولود، لتخرج مجموعة من البالونات الزهرية من الصندوق، معلنة أن الثنائي ينتظر مولودة أنثى.