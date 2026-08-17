نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها

احتفلت الفنانة مع عائلتها بحمل شقيقتها صبحة بطفلها الأول، في مناسبة عائلية مميزة كشفت خلالها عن جنس مولودها المنتظر، لتستعد نور بذلك لخوض تجربة "الخالة" للمرة الأولى.



وشاركت نور أفراد عائلتها هذه اللحظات السعيدة، حيث ظهرت برفقة شقيقاتها الثلاث نينار وصبحة وآية، إلى جانب والدتهن السيدة ، في ظهور عائلي نادر لفت أنظار المتابعين، خصوصاً أن الفنانة تحرص عادة على إبقاء جزء كبير من حياتها العائلية بعيداً عن الأضواء.

وسادت أجواء من الحماس والفرح خلال الحفل، الذي أُقيم بحضور عدد من أفراد العائلة والمقربين، وسط تجهيزات خاصة بهذه المناسبة، إذ زيّنت صبحة وزوجها المكان بالبالونات باللونين الزهري والأزرق، في انتظار اللحظة التي سيُكشف فيها ما إذا كان مولودهما الأول صبياً أم فتاة.

وكان لافتاً أيضاً حضور الفنان السوري شباط إلى جانب نور وعائلتها، حيث شاركهم أجواء الاحتفال واللحظات العائلية المميزة. ويأتي ظهوره في المناسبة ليعكس الصداقة القوية التي تجمعه بنور، التي سبق أن تحدثت عن علاقتها به، مؤكدة أنها لا تعتبره مجرد زميل لها في الوسط الفني، بل أخاً وصديقاً قريباً منها.