أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سبب وفاة الفنان عمرو محمد علي وآخر ظهور له قبل وفاته يتصدر
سبب وفاة الفنان عمرو محمد علي وآخر ظهور له قبل وفاته يتصدر
A-
A+

سبب وفاة الفنان عمرو محمد علي وآخر ظهور له قبل وفاته يتصدر

فن و منوعات

2026-08-18 | 04:12
سبب وفاة الفنان عمرو محمد علي وآخر ظهور له قبل وفاته يتصدر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سبب وفاة الفنان عمرو محمد علي وآخر ظهور له قبل وفاته يتصدر

توفي الفنان المصري عمرو محمد علي عن عمر ناهز 51 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض التصلب المتعدد امتدت لأكثر من عقدين، وأجبرته خلال السنوات الأخيرة على الابتعاد عن الوسط الفني، بعدما تدهورت حالته الصحية وفقد القدرة على الحركة.

وجاء رحيل الفنان المصري بعد ساعات من مناشدة والدته الجهات المعنية التدخل لمساعدتها في نقله إلى مستشفى قصر العيني، في ظل تدهور حالته الصحية، أملاً في توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وعقب إعلان وفاته، تحركت نقابة المهن التمثيلية في مصر لإنهاء إجراءات الدفن، إذ تواصل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي مع والدة الراحل، ووجّه بتوفير مدفن له داخل مقابر النقابة بمنطقة الخليفة في القاهرة.

وجاء تدخل النقابة بعدما أوضحت والدة عمرو محمد علي أن الأسرة لا تمتلك مقبرة خاصة، لتتولى النقابة ترتيبات الدفن وتوفير مكان لمواراة جثمانه الثرى.

وشُيّع جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير في مقابر نقابة المهن التمثيلية، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه، لتنتهي بذلك رحلة فنية بدأت منذ طفولته واستمرت سنوات قبل أن يفرض المرض عليه الابتعاد عن الشاشة.


وكان عمرو محمد علي قد أُصيب بمرض التصلب المتعدد عام 2006، وتفاقمت مضاعفاته الصحية مع مرور السنوات، حتى فقد القدرة على الحركة وأصبح بحاجة إلى رعاية وعلاج مستمرين.

وشهد عام 2006 أيضاً آخر مشاركة فنية له من خلال مسلسل «حدائق الشيطان»، قبل أن يبتعد نهائياً عن التمثيل بسبب وضعه الصحي.

وقبل وفاته، شارك الفنان كريم الحسيني صوراً من أحدث ظهور لعمرو محمد علي، التقطت خلال زيارة له في منزله، وبدت على ملامح الراحل آثار المرض والتعب.

وعقب إعلان الوفاة، نعى كريم الحسيني زميله عبر حسابه على «إنستغرام»، داعياً له بالرحمة والمغفرة، وطالب متابعيه بالدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها
10:00

نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها

احتفلت الفنانة السورية نور علي مع عائلتها بحمل شقيقتها صبحة بطفلها الأول، في مناسبة عائلية مميزة كشفت خلالها الأخيرة عن جنس مولودها المنتظر، لتستعد نور بذلك لخوض تجربة "الخالة" للمرة الأولى.

10:00

نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها

احتفلت الفنانة السورية نور علي مع عائلتها بحمل شقيقتها صبحة بطفلها الأول، في مناسبة عائلية مميزة كشفت خلالها الأخيرة عن جنس مولودها المنتظر، لتستعد نور بذلك لخوض تجربة "الخالة" للمرة الأولى.

الملكة رانيا تشارك الصور الأولى لتوأمي الأميرة إيمان "رانيا وتاليا"
09:30

الملكة رانيا تشارك الصور الأولى لتوأمي الأميرة إيمان "رانيا وتاليا"

في أول ظهور للتوأمتين المولودتين حديثاً، نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي صورة للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وهما يحملان حفيدتيهما "رانيا" و"تاليا"، وبدت ملامح الفرح والتأثر واضحة عليهما في لقطة عائلية عفوية.

09:30

الملكة رانيا تشارك الصور الأولى لتوأمي الأميرة إيمان "رانيا وتاليا"

في أول ظهور للتوأمتين المولودتين حديثاً، نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي صورة للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وهما يحملان حفيدتيهما "رانيا" و"تاليا"، وبدت ملامح الفرح والتأثر واضحة عليهما في لقطة عائلية عفوية.

وسامة ابن احلام الشامسي تخـ ـطف الأنظار وفخامة سيارته الرياضية حديث الجمهور
08:20

وسامة ابن احلام الشامسي تخـ ـطف الأنظار وفخامة سيارته الرياضية حديث الجمهور

عاد فاهد، نجل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، إلى دائرة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مجموعة من الصور التي وثقت جانباً من عطلته الصيفية برفقة أصدقائه، ولفت خلالها الأنظار بإطلالاته الأنيقة وسيارته الرياضية الفارهة.

08:20

وسامة ابن احلام الشامسي تخـ ـطف الأنظار وفخامة سيارته الرياضية حديث الجمهور

عاد فاهد، نجل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، إلى دائرة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مجموعة من الصور التي وثقت جانباً من عطلته الصيفية برفقة أصدقائه، ولفت خلالها الأنظار بإطلالاته الأنيقة وسيارته الرياضية الفارهة.

اخترنا لكم
حركات "بهلوانية" من نافذة السيارة (فيديو)
02:50
نور علي تصبح خالة لأول مرة وشقيقتها تكشف جنس مولودها
10:00
الملكة رانيا تشارك الصور الأولى لتوأمي الأميرة إيمان "رانيا وتاليا"
09:30
وسامة ابن احلام الشامسي تخـ ـطف الأنظار وفخامة سيارته الرياضية حديث الجمهور
08:20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026