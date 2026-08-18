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نادين الراسي تدخل على خط أزمة دكتور فود وشروق.. هذا ما قالته عن حفل الطلاق
نادين الراسي تدخل على خط أزمة دكتور فود وشروق.. هذا ما قالته عن حفل الطلاق
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نادين الراسي تدخل على خط أزمة دكتور فود وشروق.. هذا ما قالته عن حفل الطلاق

فن و منوعات

2026-08-18 | 05:52
نادين الراسي تدخل على خط أزمة دكتور فود وشروق.. هذا ما قالته عن حفل الطلاق
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Aljadeed
نادين الراسي تدخل على خط أزمة دكتور فود وشروق.. هذا ما قالته عن حفل الطلاق

أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علّقت بأسلوب ساخر على الأزمة المتصاعدة بين صانعة المحتوى شروق، المعروفة باسم "صن شاين"، وزوجها جورج ديب، الشهير بـ"دكتور فود"، ولا سيما بعد تبادل الاتهامات بينهما وإعلان شروق التحضير لحفل للاحتفال بطلاقها.

وظهرت نادين الراسي في مقطع مصور من داخل سيارتها، حيث حاولت في البداية الابتعاد عن الخوض في تفاصيل القضية، قبل أن تعود وتعلّق عليها بطريقة ساخرة، متطرقة إلى تصريحات دكتور فود الأخيرة بشأن علاقته بشروق وما قال إنه يملكه من معلومات عنها.
وقالت نادين، في معرض سخريتها من حديثه، إن الرجل يؤكد امتلاكه معطيات تتعلق بزوجته وأم أولاده، لكنه في الوقت نفسه يرفض كشفها احتراماً لزوجها السابق، قبل أن توجه كلامها إلى صديق كان برفقتها وتسأله مازحة: "فهمت عليّ؟".
وجاء تعليقها بعد ظهور دكتور فود في فيديو ردّ فيه على المقاطع والصور التي جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت اتهامات له بتعنيف زوجته خلال فترة زواجهما. وأكد من جهته أن هناك تفاصيل أخرى في القصة لم تظهر إلى العلن، كما تحدث عن زيجات سابقة لشروق، مدعياً امتلاكه معلومات ووقائع لا يرغب في نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي احتراماً لطليقها السابق.
وتأتي الأزمة بالتزامن مع قضية قضائية يواجهها دكتور فود، إذ سبق أن أُعلن عن صدور حكم بحقه من محكمة جنايات جبل لبنان، إلى جانب متهمين آخرين، في قضية مرتبطة بتصنيع وتصدير مواد مخدرة، بحسب ما ورد في التقارير المتداولة عن القضية.
ولم تقتصر تعليقات نادين الراسي على الخلاف بين الثنائي، بل انتقدت أيضاً فكرة "حفل الطلاق" الذي أعلنت شروق التحضير له احتفالاً بانتهاء زواجها وبداية مرحلة جديدة من حياتها.
وتساءلت نادين ساخرة عن فكرة إقامة حفلات للاحتفال بالطلاق، معتبرة أن النظرة إلى الانفصال تبدلت بشكل كبير، وقالت بمعنى كلامها إن المطلقين كانوا في السابق يواجهون الانتقادات والتعليقات، بينما أصبح البعض اليوم ينفق الأموال لإقامة احتفال بهذه المناسبة.
https://www.instagram.com/reel/DcJb_eGNGfz/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

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