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&quot;جرعة زائدة محتملة&quot;.. تسجيلات صادمة تكشف اللحظات الأخيرة لـ هايدن بانيتيير
"جرعة زائدة محتملة".. تسجيلات صادمة تكشف اللحظات الأخيرة لـ هايدن بانيتيير
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"جرعة زائدة محتملة".. تسجيلات صادمة تكشف اللحظات الأخيرة لـ هايدن بانيتيير

فن و منوعات

2026-08-18 | 05:52
"جرعة زائدة محتملة".. تسجيلات صادمة تكشف اللحظات الأخيرة لـ هايدن بانيتيير
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Aljadeed
"جرعة زائدة محتملة".. تسجيلات صادمة تكشف اللحظات الأخيرة لـ هايدن بانيتيير

كشفت تسجيلات جديدة لمكالمة الطوارئ تفاصيل إضافية عن الساعات الأخيرة في حياة النجمة الأميركية هايدن بانيتيير، التي توفيت في 16 أغسطس/آب 2026 عن عمر 36 عاماً، فيما لا تزال السلطات تحقق لتحديد السبب الرسمي للوفاة.

وبحسب مجلة People، تلقت فرق الطوارئ في غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية اتصالاً قرابة الساعة 1:51 ظهراً للإبلاغ عن وجود امرأة فاقدة للوعي وفي حالة توقف قلبي، قبل أن تصل الشرطة والمسعفون إلى المكان ويبدأوا محاولات إنعاشها. وأشارت تسجيلات الاتصال إلى احتمال وجود جرعة زائدة، بالتزامن مع إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وتقديم إجراءات دعم الحياة المتقدمة.

ورغم محاولات إنقاذها، أُعلنت وفاة نجمة Heroes وNashville في المكان عند الساعة 2:32 بعد الظهر. وأكدت شرطة غرينفيل أن التحقيق الأولي لم يكشف عن مؤشرات على وقوع جريمة أو ظروف مريبة مرتبطة بالوفاة.

وفي تطور جديد، أُنجز تشريح جثمان بانيتيير، وأفاد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة غرينفيل بعدم العثور على علامات إصابات أو صدمات جسدية يمكن ربطها بوفاتها، فيما بقي سبب الوفاة وطريقتها غير محددين بانتظار استكمال الفحوص والتحقيقات.

وزادت تفاصيل من داخل المنزل الغموض المحيط بالقضية، بعدما أفاد موقع Page Six بالعثور على عقار "ناركان"، المستخدم لعكس تأثير الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية. إلا أن وجود العقار في المكان لا يشكل دليلاً بحد ذاته على أن بانيتيير تناولت جرعة زائدة، كما أن السلطات لم تعلن حتى الآن أن الجرعة الزائدة هي السبب الرسمي لوفاتها.

وتعيد هذه التفاصيل إلى الواجهة تصريحات سابقة لبانيتيير عن معاناتها الطويلة مع إدمان الكحول والمواد الأفيونية، وهي تجربة تحدثت عنها علناً في مقابلات عدة، قبل أن تروي جوانب أكثر قسوة منها في مذكراتها This Is Me: A Reckoning الصادرة عام 2026.

وبين تسجيلات الطوارئ التي تحدثت عن "جرعة زائدة محتملة"، والعثور على ناركان، وغياب أي آثار لإصابات جسدية، تبقى ملابسات وفاة بانيتيير غير محسومة حتى صدور النتائج النهائية للطب الشرعي، في وقت تستمر فيه التحقيقات لمعرفة ما حدث بالفعل خلال لحظاتها الأخيرة.

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