ظافر العابدين يثير قلق جمهوره بعد ظهوره على كرسي متحرك إثر إصابة في قدمه

تعرّض الفنان ظافر العابدين لإصابة في قدمه، شارك تفاصيلها مع متابعيه عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، موثقًا مراحل الفحوصات الطبية والعلاج والتعافي.



وظهر العابدين خلال الفيديو أثناء خضوعه للفحوصات والأشعة للاطمئنان إلى حالته الصحية، كما ظهر في إحدى اللقطات داخل جالسًا على كرسي متحرك بمساعدة أحد الأشخاص، قبل أن يظهر لاحقًا وهو يتحرك مستعينًا بعكازين.



ولم يكشف الفنان عن طبيعة الإصابة أو أسبابها، كما لم يحدد المدة التي يحتاجها للتعافي، واكتفى بالتعليق على الفيديو قائلاً: "الحمدلله على كل شيء".