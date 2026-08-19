لقاء عفوي يجمع نانسي عجرم وماجد المهندس.. وهذا ما كشفته عنه

نشرت الفنانة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي صورًا جمعتها بالفنان ، في أحدث ظهور لهما معًا.

وأظهرت الصور أجواء ودية وعفوية بين النجمين، إذ ظهر ماجد المهندس في إحدى اللقطات إلى جانب واضعًا يده على كتفها، بينما ابتسم للكاميرا.

وفي لقطة أخرى، ظهر المهندس وهو يقبّل رأس نانسي بعفوية، في عكس علاقة الاحترام والمودة التي تجمعهما.

وأرفقت نانسي الصور بتعليق عبّرت من خلاله عن تقديرها الكبير لماجد المهندس على المستويين الفني والإنساني، وكتبت: "فن وأخلاق وذوق وإحساس بإنسان واحد".

وسرعان ما لفتت الصور انتباه المتابعين، خصوصًا مع الانسجام الواضحة بين النجمين، وسط تفاعل من الجمهور الذي أشاد بعلاقتهما وبكلمات نانسي التي اختصرت تقديرها لزميلها.