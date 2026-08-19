أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لقاء عفوي يجمع نانسي عجرم وماجد المهندس.. وهذا ما كشفته عنه
لقاء عفوي يجمع نانسي عجرم وماجد المهندس.. وهذا ما كشفته عنه
A-
A+

لقاء عفوي يجمع نانسي عجرم وماجد المهندس.. وهذا ما كشفته عنه

فن و منوعات

2026-08-19 | 04:13
لقاء عفوي يجمع نانسي عجرم وماجد المهندس.. وهذا ما كشفته عنه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لقاء عفوي يجمع نانسي عجرم وماجد المهندس.. وهذا ما كشفته عنه

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي صورًا جديدة جمعتها بالفنان ماجد المهندس، في أحدث ظهور لهما معًا.

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي صورًا جديدة جمعتها بالفنان ماجد المهندس، في أحدث ظهور لهما معًا.

وأظهرت الصور أجواء ودية وعفوية بين النجمين، إذ ظهر ماجد المهندس في إحدى اللقطات إلى جانب نانسي عجرم واضعًا يده على كتفها، بينما ابتسم الثنائي للكاميرا.

وفي لقطة أخرى، ظهر المهندس وهو يقبّل رأس نانسي بعفوية، في مشهد عكس علاقة الاحترام والمودة التي تجمعهما.

وأرفقت نانسي الصور بتعليق عبّرت من خلاله عن تقديرها الكبير لماجد المهندس على المستويين الفني والإنساني، وكتبت: "فن وأخلاق وذوق وإحساس بإنسان واحد".

وسرعان ما لفتت الصور انتباه المتابعين، خصوصًا مع حالة الانسجام الواضحة بين النجمين، وسط تفاعل من الجمهور الذي أشاد بعلاقتهما وبكلمات نانسي التي اختصرت تقديرها لزميلها.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما
06:54

بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما

أعلنت الممثلة التركية بيريل بوزام حملها بطفلها الأول من زوجها وزميلها الممثل إرسين أريجي، بعد نحو عامين على زواجهما، في خبر أسعد جمهور الثنائي ومحبي مسلسل «الطائر الرفراف».

06:54

بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما

أعلنت الممثلة التركية بيريل بوزام حملها بطفلها الأول من زوجها وزميلها الممثل إرسين أريجي، بعد نحو عامين على زواجهما، في خبر أسعد جمهور الثنائي ومحبي مسلسل «الطائر الرفراف».

مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها
06:28

مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها

كشف تقرير جديد للشرطة الأمريكية تفاصيل لافتة بشأن وفاة الممثلة هايدن بانتير، إذ أظهر أن صديقها السابق برايان هيكرسون وشقيقه زاك كانا داخل الشقة التي توفيت فيها بمدينة غرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا.

06:28

مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها

كشف تقرير جديد للشرطة الأمريكية تفاصيل لافتة بشأن وفاة الممثلة هايدن بانتير، إذ أظهر أن صديقها السابق برايان هيكرسون وشقيقه زاك كانا داخل الشقة التي توفيت فيها بمدينة غرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا.

رحيل أيقونة الدراما البرازيلية لورا كاردوسو عن 98 عامًا بعد مسيرة استثنائية
06:18

رحيل أيقونة الدراما البرازيلية لورا كاردوسو عن 98 عامًا بعد مسيرة استثنائية

رحلت الفنانة البرازيلية لورا كاردوسو عن عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة فنية استثنائية امتدت لأكثر من ثمانية عقود، جعلتها واحدة من أبرز رموز التلفزيون والمسرح والسينما في البرازيل.

06:18

رحيل أيقونة الدراما البرازيلية لورا كاردوسو عن 98 عامًا بعد مسيرة استثنائية

رحلت الفنانة البرازيلية لورا كاردوسو عن عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة فنية استثنائية امتدت لأكثر من ثمانية عقود، جعلتها واحدة من أبرز رموز التلفزيون والمسرح والسينما في البرازيل.

اخترنا لكم
بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما
06:54
مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها
06:28
رحيل أيقونة الدراما البرازيلية لورا كاردوسو عن 98 عامًا بعد مسيرة استثنائية
06:18
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في الرياض
04:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026