لقاء عفوي يجمع نانسي عجرم وماجد المهندس.. وهذا ما كشفته عنه

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي صورًا جديدة جمعتها بالفنان ماجد المهندس، في أحدث ظهور لهما معًا.
وأظهرت الصور أجواء ودية وعفوية بين النجمين، إذ ظهر ماجد المهندس في إحدى اللقطات إلى جانب نانسي عجرم واضعًا يده على كتفها، بينما ابتسم الثنائي للكاميرا.
وفي لقطة أخرى، ظهر المهندس وهو يقبّل رأس نانسي بعفوية، في مشهد
عكس علاقة الاحترام والمودة التي تجمعهما.
وأرفقت نانسي الصور بتعليق عبّرت من خلاله عن تقديرها الكبير لماجد المهندس على المستويين الفني والإنساني، وكتبت: "فن وأخلاق وذوق وإحساس بإنسان واحد".
وسرعان ما لفتت الصور انتباه المتابعين، خصوصًا مع حالة الانسجام الواضحة بين النجمين، وسط تفاعل من الجمهور الذي أشاد بعلاقتهما وبكلمات نانسي التي اختصرت تقديرها لزميلها.