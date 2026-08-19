روبيرتو كارلوس يعتنق الإسلام؟ حقيقة الخبر الذي أشعل مواقع التواصل

تصدّر اسم أسطورة البرازيلية روبيرتو كارلوس ، بعد انتشار أنباء تفيد باعتناقه الإسلام ونطقه الشهادتين خلال لقاء جمعه بشيخ في البرازيل، إلا أن غياب أي إعلان مباشر من اللاعب حتى الآن أبقى الخبر في إطار الرواية غير المؤكدة رسميًا.



وبحسب ما أورده موقع «فوشيا»، بدأت القصة بعد تصريحات للسياسي علي شاهين، نقل فيها عن الشيخ جهاد حمادة، أحد ممثلي المجتمع الإسلامي في البرازيل، أن روبيرتو كارلوس نطق بالشهادتين خلال زيارة جرت قبل نحو أربعة أسابيع.



وأشار حمادة، وفق الرواية التي نقلها شاهين، إلى أن تواصله مع نجم ريال مدريد السابق لم يكن حديثًا، وأن لقاءً جمعهما في البرازيل انتهى بإعلان كارلوس دخوله الإسلام.