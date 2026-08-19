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محمد صبحي يدخل المستشفى.. وشقيقه يكشف حقيقة حالته الصحية
محمد صبحي يدخل المستشفى.. وشقيقه يكشف حقيقة حالته الصحية
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محمد صبحي يدخل المستشفى.. وشقيقه يكشف حقيقة حالته الصحية

فن و منوعات

2026-08-19 | 04:37
محمد صبحي يدخل المستشفى.. وشقيقه يكشف حقيقة حالته الصحية
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Aljadeed
محمد صبحي يدخل المستشفى.. وشقيقه يكشف حقيقة حالته الصحية

أثار دخول الفنان المصري محمد صبحي إلى أحد المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر اهتمام جمهوره خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تداول أنباء تحدثت عن تعرضه لأزمة صحية، قبل أن يخرج شقيقه جمال صبحي لينفي هذه المعلومات ويكشف حقيقة وضعه الصحي.

وأكد جمال صبحي، شقيق الفنان ومدير فرقته المسرحية، في تصريحات صحفية، أن محمد صبحي بصحة جيدة، موضحًا أن وجوده داخل المستشفى يأتي في إطار إجراء فحوصات طبية دورية تشمل مجموعة من التحاليل والأشعة، وليس نتيجة تعرضه لأي وعكة صحية طارئة.

وأشار إلى أن الفنان يخضع بصورة معتادة لمتابعة طبية وفحوصات للاطمئنان على حالته الصحية، مشددًا على أن ما جرى تداوله بشأن تعرضه لأزمة صحية لا أساس له من الصحة.

وأضاف جمال صبحي أن شقيقه من المنتظر أن يغادر المستشفى بعد الانتهاء من الفحوصات والإجراءات الطبية المطلوبة، مطمئنًا الجمهور إلى أن حالته مستقرة ولا تستدعي القلق.

ويأتي الاهتمام بالحالة الصحية لمحمد صبحي بعد فترة شهدت استمرار حضوره الفني والمسرحي، إلى جانب تكريمه مؤخرًا بجائزة الدولة التقديرية، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته في الفن المصري.

ويعد محمد صبحي واحدًا من أبرز نجوم المسرح والدراما في مصر، إذ قدم على مدار عقود عددًا كبيرًا من الأعمال التي حققت حضورًا جماهيريًا واسعًا، كما ارتبط اسمه بمشروعات مسرحية تناولت العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

وكان من أحدث أعماله المسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، التي عُرضت على مسرح مدينة سنبل، وشارك في بطولتها عدد من الفنانين بينهم وفاء صادق وكمال عطية ورحاب حسين.

وبذلك، حسم شقيق محمد صبحي الجدل الذي رافق دخوله المستشفى، مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز فحوصات طبية دورية، وأن الفنان يستعد للعودة إلى منزله بعد استكمالها.

 

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