محمد صبحي يدخل المستشفى.. وشقيقه يكشف حقيقة حالته الصحية

وأكد صبحي، شقيق الفنان ومدير فرقته المسرحية، في تصريحات صحفية، أن محمد صبحي بصحة جيدة، موضحًا أن وجوده داخل المستشفى يأتي في إطار إجراء فحوصات طبية دورية تشمل مجموعة من التحاليل والأشعة، وليس نتيجة تعرضه لأي وعكة صحية طارئة.

وأشار إلى أن الفنان يخضع بصورة معتادة لمتابعة طبية وفحوصات للاطمئنان على حالته الصحية، مشددًا على أن ما جرى تداوله بشأن تعرضه لأزمة صحية لا أساس له من الصحة.

وأضاف جمال صبحي أن شقيقه من المنتظر أن يغادر المستشفى بعد الانتهاء من الفحوصات والإجراءات الطبية المطلوبة، مطمئنًا الجمهور إلى أن حالته مستقرة ولا تستدعي القلق.

ويأتي الاهتمام بالحالة الصحية لمحمد صبحي بعد فترة شهدت استمرار حضوره الفني والمسرحي، إلى جانب تكريمه مؤخرًا بجائزة الدولة التقديرية، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته في الفن المصري.

ويعد محمد صبحي واحدًا من أبرز نجوم المسرح والدراما في مصر، إذ قدم على مدار عقود عددًا كبيرًا من الأعمال التي حققت حضورًا جماهيريًا واسعًا، كما ارتبط اسمه بمشروعات مسرحية تناولت العديد من الاجتماعية والإنسانية.

وكان من أحدث أعماله المسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، التي عُرضت على مسرح مدينة سنبل، وشارك في بطولتها عدد من الفنانين بينهم وفاء وكمال ورحاب .

وبذلك، حسم شقيق محمد صبحي الجدل الذي رافق دخوله المستشفى، مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز فحوصات طبية دورية، وأن الفنان يستعد للعودة إلى منزله بعد استكمالها.