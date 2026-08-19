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مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها
مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها
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مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها

فن و منوعات

2026-08-19 | 06:28
مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها
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Aljadeed
مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها

كشف تقرير جديد للشرطة الأمريكية تفاصيل لافتة بشأن وفاة الممثلة هايدن بانتير، إذ أظهر أن صديقها السابق برايان هيكرسون وشقيقه زاك كانا داخل الشقة التي توفيت فيها بمدينة غرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا.

وبحسب تقرير الشرطة الصادر الثلاثاء، استجاب أحد ضباط شرطة غرينفيل لبلاغ بعد ظهر الأحد، وعند وصوله إلى المنزل التقى الشقيقين هيكرسون، فيما كان المسعفون يحاولون إنعاش بانتير، التي وُجدت فاقدة للوعي.

وأشار الضابط في تقريره إلى عدم وجود سبب جسدي واضح يفسر عدم استجابتها، قبل أن يعلن المسعفون وفاتها عند الساعة 2:31 ظهرًا، بعد فشل محاولات الإنعاش.

وذكر التقرير أن الضابط تحدث أولًا مع زاك هيكرسون، الذي عرّف بانتير بأنها صديقة شقيقه برايان. ولاحظ الضابط أن زاك بدا متأثرًا بشدة أثناء محاولات إنقاذها، فيما أظهر برايان تأثرًا عاطفيًا بعد إعلان وفاتها رسميًا.

وبعد الوفاة، أخرج الضابط الشقيقين من الشقة وتحدث مطولًا مع برايان، إلا أن تفاصيل الحديث حُجبت من النسخة المنشورة من التقرير، كما حُجبت قائمة الأدوية التي كانت بانتير تتناولها.

وحتى الآن، لم تحدد السلطات السبب الرسمي لوفاة نجمة "Heroes" و"Nashville"، فيما لم يكشف تشريح الجثة عن إصابات يُعتقد أنها ساهمت في الوفاة، كما لم تعلن الشرطة وجود مؤشرات على شبهة جنائية.

وكانت علاقة بانتير وبرايان هيكرسون قد شهدت اضطرابات ومشكلات قانونية سابقة، إذ أقر هيكرسون سابقًا بالذنب في قضيتين مرتبطتين بإيذاء شريكة، وقضى فترة في السجن وخضع للمراقبة القضائية.

وتبقى ملابسات وفاة هايدن بانتير قيد التحقيق، في انتظار صدور النتائج النهائية التي قد تحسم سبب الوفاة.

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