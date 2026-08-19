بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما

تستعد الشيف دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، للاحتفال بزفافها على آلان سعد مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس/آب، في حفل عائلي حرصت على أن يحمل تفاصيل خاصة تعكس شخصيتها، ويجمع أفراد عائلتها والمقرّبين منها.
قبل ساعات من زفاف دانا الحلاني، شاركت شقيقتها الفنانة ماريتا الحلاني مجموعة صور من طفولتهما عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن عمق العلاقة التي تجمعهما منذ سنواتهما الأولى.
كشف تقرير جديد للشرطة الأمريكية تفاصيل لافتة بشأن وفاة الممثلة هايدن بانتير، إذ أظهر أن صديقها السابق برايان هيكرسون وشقيقه زاك كانا داخل الشقة التي توفيت فيها بمدينة غرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا.