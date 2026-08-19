بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما

وكشفت بوزام الخبر عبر منشور على حسابها في «إنستغرام»، معلنة أن عائلتها الصغيرة تستعد لاستقبال فرد جديد، وأرفقت المنشور بعبارة باللغة جاء فيها ما معناه: «كل ما هو لنا لا يزال حيًا.. منذ عامين وعائلتنا تكبر»، مضيفة وسم «#littlearıcı» مع رمز النحلة. ويظهر حسابها الرسمي حاليًا Beril Pozam Arıcı.



وبحسب المعلومات المتداولة، تعيش الممثلة التركية حاليًا الشهر الثالث من حملها، فيما يُعد هذا الطفل الأول لها ولزوجها.



وكانت بيريل بوزام وإرسين أريجي قد بدأت خلال مشاركتهما معًا في مسلسل «الطائر الرفراف» (Yalı Çapkını)، حيث تحولت علاقتهما من زمالة في موقع التصوير إلى قصة حب، قبل أن يتزوجا في أغسطس/آب 2024 بحفل أقيم في .



ويأتي إعلان الحمل بعد فترة تحدثت فيها بوزام علنًا عن مدى تأثير علاقتها بإرسين في نظرتها إلى الزواج وتأسيس عائلة، مؤكدة في مقابلة خلال أبريل/نيسان 2026 أنها لم تكن تفكر سابقًا في الزواج أو الإنجاب قبل أن تتعرف إليه.



وبإعلان الخبر، يبدأ فصلًا جديدًا من علاقتهما، هذه المرة بانتظار مولودهما الأول.