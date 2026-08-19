قبل زفاف دانا الحلاني بساعات.. ماريتا الحلاني تستعيد طفولتهما برسالة مؤثرة لها

واستعادت ماريتا في منشورها ذكرياتهما المشتركة، من المنزل والغرفة الواحدة إلى الأسرار والضحكات والدموع، مؤكدة أن دانا لم تكن بالنسبة إليها مجرد شقيقة، بل صديقتها الأولى وشريكتها في مختلف مراحل الحياة.

وكتبت ماريتا في رسالتها: "قبل أن تكوني شقيقتي، كنتِ صديقتي الأولى"، مشيرة إلى أنهما بنتا معًا عمرًا كاملًا من الذكريات، بحلوها وصعبها، وأن دانا بقيت الشخص الذي تستطيع الاعتماد عليه مهما تغيرت الظروف.

ومع اقتراب لحظة زفاف شقيقتها، عبّرت ماريتا عن مشاعرها الكبيرة، مؤكدة أن رؤيتها لدانا بهذه السعادة جعلتها تستشعر معنى الحب الحقيقي، وأن كل ما تمنته لها دائمًا هو أن تعيش سعيدة.

واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة قالت فيها: "أحبك أكثر مما تستطيع الكلمات وصفه.. كوني سعيدة دائمًا".

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين تأثروا بالصور القديمة والرسالة العاطفية، مشيدين بالعلاقة القوية التي تجمع الشقيقتين، في وقت تستعد فيه عائلة للاحتفال بزفاف دانا.