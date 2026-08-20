أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ماجدة الرومي تختتم مهرجان قرطاج وتقبّل علم تونس
ماجدة الرومي تختتم مهرجان قرطاج وتقبّل علم تونس
A-
A+

ماجدة الرومي تختتم مهرجان قرطاج وتقبّل علم تونس

فن و منوعات

2026-08-20 | 06:36
ماجدة الرومي تختتم مهرجان قرطاج وتقبّل علم تونس
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماجدة الرومي تختتم مهرجان قرطاج وتقبّل علم تونس

اختتمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي، في ليلة استثنائية حملت الكثير من المشاعر والوفاء، وعادت خلالها إلى ركح المسرح الأثري بقرطاج بعد غياب استمر نحو ثماني سنوات.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً لافتاً، إذ توافد الآلاف منذ ساعات العصر لحضور السهرة، فيما تجاوز الإقبال الطاقة الاستيعابية الرسمية للمسرح. كما حضر الحفل عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية والدبلوماسية، في مقدمتهم وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، ووزيرة المالية مشكاة الخالدي، ورئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إلى جانب شخصيات عربية وأجنبية.

ومنذ اللحظات الأولى، اختارت ماجدة الرومي أن تمنح سهرتها طابعاً إنسانياً، مؤكدة أن المناسبة بالنسبة إليها ليست مجرد حفل فني، بل عرس يجمع الناس على المحبة والفرح. وقالت للجمهور: «لا أعتبر الحفل حفلاً، بل هو عرس، وفي العرس نغني جميعاً، فلنغنِّ للحب والسلام»، داعية إلى تجاوز الحواجز والاحتفال بيوم من الفرح.

وحضر لبنان بقوة في وجدان السهرة، إذ وجهت الرومي تحية خاصة إلى وطنها، مؤكدة تمسكه بالحياة رغم الظروف الصعبة، قبل أن تؤدي أغنية «عم بحلمك يا حلم يا لبنان» في لحظة حملت الكثير من المشاعر تجاه بلدها.

وفي مشهد لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حملت ماجدة الرومي علم تونس وقامت بتقبيله على خشبة المسرح، في لفتة عبّرت عن تقديرها ومحبتها للبلد الذي استضافها وجمهوره الذي احتشد لاستقبالها.


اقرأ ايضا في فن و منوعات

اتهامات بالإساءة والتهديد تلاحق هونغ مين غي .. ووكالته تقلب الرواية
09:41

اتهامات بالإساءة والتهديد تلاحق هونغ مين غي .. ووكالته تقلب الرواية

يواجه الممثل الكوري الجنوبي هونغ مين غي، المعروف بمشاركته في مسلسلي Love Your Enemy وStudy Group، أزمة أثارت جدلاً واسعاً في كوريا الجنوبية، بعد اتهامات وجهتها إليه شريكته السابقة، وهي مؤثرة تُعرف باسم Apriedam، تحدثت فيها عن تعرضها، بحسب روايتها، للإساءة الجسدية والنفسية خلال علاقتهما.

09:41

اتهامات بالإساءة والتهديد تلاحق هونغ مين غي .. ووكالته تقلب الرواية

يواجه الممثل الكوري الجنوبي هونغ مين غي، المعروف بمشاركته في مسلسلي Love Your Enemy وStudy Group، أزمة أثارت جدلاً واسعاً في كوريا الجنوبية، بعد اتهامات وجهتها إليه شريكته السابقة، وهي مؤثرة تُعرف باسم Apriedam، تحدثت فيها عن تعرضها، بحسب روايتها، للإساءة الجسدية والنفسية خلال علاقتهما.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ينفيان استقبال مولودهما الأول
06:19

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ينفيان استقبال مولودهما الأول

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تزعم استقبال الفنانة ليلى أحمد زاهر وزوجها الفنان هشام جمال مولودتهما الأولى، في لحظة عائلية مميزة قيل إن الثنائي كان ينتظرها منذ فترة.

06:19

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ينفيان استقبال مولودهما الأول

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تزعم استقبال الفنانة ليلى أحمد زاهر وزوجها الفنان هشام جمال مولودتهما الأولى، في لحظة عائلية مميزة قيل إن الثنائي كان ينتظرها منذ فترة.

خالد الصاوي يطمئن جمهوره بصورة مؤثرة بعد خضوعه لعملية جراحية
06:07

خالد الصاوي يطمئن جمهوره بصورة مؤثرة بعد خضوعه لعملية جراحية

استعاد الفنان المصري خالد الصاوي واحدة من أكثر المحطات حساسية في حياته، بعدما نشر صورة تعود إلى فترة خضوعه لعملية جراحية في أكتوبر 2025، كاشفاً عن موقف إنساني جمعه بثلاثة من أصدقائه المقربين الذين ظلوا إلى جانبه خلال تلك المرحلة.

06:07

خالد الصاوي يطمئن جمهوره بصورة مؤثرة بعد خضوعه لعملية جراحية

استعاد الفنان المصري خالد الصاوي واحدة من أكثر المحطات حساسية في حياته، بعدما نشر صورة تعود إلى فترة خضوعه لعملية جراحية في أكتوبر 2025، كاشفاً عن موقف إنساني جمعه بثلاثة من أصدقائه المقربين الذين ظلوا إلى جانبه خلال تلك المرحلة.

اخترنا لكم
اتهامات بالإساءة والتهديد تلاحق هونغ مين غي .. ووكالته تقلب الرواية
09:41
ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ينفيان استقبال مولودهما الأول
06:19
خالد الصاوي يطمئن جمهوره بصورة مؤثرة بعد خضوعه لعملية جراحية
06:07
رامي عياش ينفي صلته بفيديو متداول ويحذّر من التضليل
05:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026