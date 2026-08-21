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فرحة جديدة في منزل أدهم نابلسي.. استقبل طفلته الثانية وهذا اسمها
فرحة جديدة في منزل أدهم نابلسي.. استقبل طفلته الثانية وهذا اسمها
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فرحة جديدة في منزل أدهم نابلسي.. استقبل طفلته الثانية وهذا اسمها

فن و منوعات

2026-08-21 | 04:03
فرحة جديدة في منزل أدهم نابلسي.. استقبل طفلته الثانية وهذا اسمها
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Aljadeed
فرحة جديدة في منزل أدهم نابلسي.. استقبل طفلته الثانية وهذا اسمها

أعلن الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي استقباله مولودته الثانية، كاشفاً عن اختيار اسم «مسك» لها، في خبر شاركه مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام».

وعبّر نابلسي عن سعادته بقدوم طفلته الجديدة من خلال رسالة دينية مؤثرة، استهلها بآية قرآنية، قبل أن يحمد الله على هذه النعمة ويعلن قائلاً: «اليوم رزقنا الله بمولودتنا الثانية مسك»، داعياً لها بأن تكون قرة عين لوالديها وأن تنشأ على الصلاح والخير.

وسرعان ما حظي الإعلان بتفاعل من متابعي أدهم نابلسي، الذين حرصوا على تهنئته بقدوم طفلته الثانية وتمنوا لها ولعائلته الصحة والسعادة.

وكان نابلسي قد استقبل طفلته الأولى «ماسة» في فبراير 2023، وأعلن حينها الخبر بالطريقة نفسها عبر حسابه على إنستغرام، حيث شارك صورة ليد مولودته وعبّر عن امتنانه وسعادته بقدومها.

يذكر أن أدهم نابلسي كان قد أعلن اعتزاله الغناء عام 2021، ومنذ ذلك الحين ابتعد عن النشاط الفني، مع استمراره في مشاركة بعض المحطات الشخصية مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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