الشيخ محمد بن راشد يتكفّل بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا بتكلفة تصل إلى 2.4 مليون دولار

وبحسب ما أعلنه مكتب دبي الإعلامي، ستتلقى كاتيا علاجها في مستشفى الجليلة للأطفال في دبي، الذي يضم برنامجاً متخصصاً في العلاج الجيني لحالات ضمور العضلات الشوكي، أحد الأمراض النادرة التي تتطلب علاجات مرتفعة التكلفة.

وجاءت الاستجابة بعدما ظهرت والدة كاتيا في مقطع فيديو ناشدت فيه الشيخ راشد التدخل لإنقاذ ابنتها، موضحة أن الأطباء أبلغوها بأن العلاج المطلوب لحالتها غير متوفر في البلاد، وأن أملها بات معلقاً بإمكانية علاجها في دبي.

وكشفت الأم أن تكلفة العلاج تصل إلى نحو 2.4 مليون ، أي ما يعادل قرابة 8.8 مليون درهم إماراتي، وهو مبلغ يفوق قدرة العائلة على تحمله.

وبعد الإعلان عن التكفل بعلاج ابنتها، عبّرت والدة كاتيا عن امتنانها الكبير للشيخ محمد بن راشد، ووجّهت إليه رسالة شكر عبر حسابها على «إنستغرام»، مؤكدة أن الاستجابة جاءت في وقت حاسم بالنسبة إلى طفلتها، وقالت: «شكراً جزيلاً على إنقاذ حياة ابنتي قبل فوات الأوان».