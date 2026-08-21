هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان مسرح جدة.. وردة حمراء وديو «متسوبيشي» يتصدران الترند

وأحيت هيفاء الحفل على مسرح «فورها» ضمن فعاليات موسم جدة، حيث قدّمت مجموعة من أغنياتها المعروفة وسط أجواء حماسية، قبل أن ينضم إليها سانت ليفانت لتقديم أغنيتهما المشتركة «متسوبيشي».

وخلال الفقرة، فاجأ سانت ليفانت هيفاء وهبي بتقديم وردة حمراء لها على المسرح، في لقطة عفوية لاقت تفاعلاً لافتاً من الجمهور، قبل أن يواصلا الغناء معاً وسط أجواء حماسية.

وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو التي وثّقت لحظة تقديم الوردة والديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، لتتحول مشاركة إلى واحدة من أكثر فقرات الحفل تداولاً بين المتابعين.

وكانت هيفاء وهبي وسانت ليفانت قد حظيا أيضاً باستقبال لافت لدى وصولهما إلى مطار جدة، حيث استُقبلا بالورود والترحيب قبل موعد الحفل.

وقبل صعودها إلى المسرح، شاركت هيفاء متابعيها عبر حسابها على «إنستغرام» صوراً من استعداداتها للأمسية، وأعربت عن حماسها للقاء جمهورها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بطاقة الحضور حتى قبل بدء الحفل.

وجاءت الأمسية لتضيف محطة إلى نشاط هيفاء وهبي الفني في ، فيما شكّل ظهورها مع سانت ليفانت واللفتة التي جمعتهما على المسرح مادةً للتفاعل، خصوصاً مع النجاح الذي حققته أغنية «متسوبيشي» بين جمهورهما.