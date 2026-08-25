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سلمان خان يتدخل لإنقاذ دوبليره بعد جراحة قلب مفاجئة
سلمان خان يتدخل لإنقاذ دوبليره بعد جراحة قلب مفاجئة
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سلمان خان يتدخل لإنقاذ دوبليره بعد جراحة قلب مفاجئة

فن و منوعات

2026-08-25 | 04:22
سلمان خان يتدخل لإنقاذ دوبليره بعد جراحة قلب مفاجئة
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Aljadeed
سلمان خان يتدخل لإنقاذ دوبليره بعد جراحة قلب مفاجئة

تدخل النجم الهندي سلمان خان لمساندة دوبليره الشهير بارفيز كازي، بعد تعرض الأخير لوعكة صحية وخضوعه لجراحة بسيطة في القلب خلال شهر أغسطس/آب الجاري.

وبحسب وسائل إعلام هندية، شعر بارفيز كازي بالتعب أثناء وجوده في منزله يوم 6 أغسطس/آب، قبل أن يخضع لفحوص طبية كشفت حاجته إلى تدخل جراحي، ليتم نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.

وأكد مدير أعمال كازي أن سلمان خان تابع حالته الصحية منذ علمه بالأمر، وحرص على حصوله على الرعاية الطبية المناسبة، مشيراً إلى أن العلاقة بين الطرفين تتجاوز حدود العمل، إذ يعتبر النجم الهندي دوبليره بمثابة شقيق أصغر له.

ونفى مدير أعمال بارفيز كازي ما تردد حول تعرضه لأزمة قلبية داخل موقع التصوير، موضحاً أن الوعكة بدأت في منزله، وأنه خضع للفحوص اللازمة قبل اتخاذ قرار إجراء العملية.

وأشار إلى أن حالة كازي مستقرة حالياً، وأنه يحتاج إلى فترة قصيرة من الراحة قبل العودة إلى نشاطه والعمل مجدداً.

وتزامنت الأزمة الصحية مع انشغال سلمان خان بتصوير فيلمه الجديد "Monster"، الذي يجمعه بالفنانة نايانثارا، وسط تساؤلات حول تأثير غياب دوبليره على مشاهد الحركة، إلا أن تحسن حالته الصحية يمهد لعودته قريباً إلى مواقع التصوير.

ويعد بارفيز كازي واحداً من أشهر دوبليرات سلمان خان، حيث رافقه في عدد من الأفلام البارزة، بينها Prem Ratan Dhan Payo وSultan وTiger Zinda Hai وRace 3 وBharat وDabangg 3 وRadhe: Your Most Wanted Bhai.

واشتهر كازي بسبب الشبه الكبير بينه وبين سلمان خان، إضافة إلى مشاركته في تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة بدلاً من النجم الهندي، ما جعله اسماً معروفاً لدى جمهور السينما الهندية.

 

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